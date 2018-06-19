2民眾因漲潮受困龍洞 已被順利救回

相關新聞
常看新聞就一定知道老公偷情？大老婆上訴捍主權2018-06-19 14:37
淡水祖師爺繞境 社團直播鷹架倒塌砸到觀眾2018-06-19 14:35
糗了！遇漲潮游不回來 2男子受困礁石上2018-06-19 13:50
車包樹？天雨路滑 嘉義轎車撞樹駕駛送醫2018-06-19 13:04
淡水祖師爺遶境暗訪爆衝突 8人移送法辦2018-06-19 12:50
公車貿然關門害乘客摔落 四肢癱司機遭起訴2018-06-19 12:49
通緝犯參加廟會 友人直播員警手到擒來2018-06-19 11:30
14歲疑似情侶墜樓 校方：沒有禁止感情2018-06-19 11:09
台南地下道下陷3騎士受傷 市府要協助聲請國賠2018-06-19 10:47
台南地下道路面下陷 3騎士墜落坑洞受傷2018-06-19 07:59
美景越界！空拍軍港 玩家移送2018-06-18 23:56
保六警員無法休假到退休 辦公室開槍將遭懲處2018-06-18 21:43
天雨影響視線？台東今午4至6點發生2車禍1死3傷2018-06-18 20:16
擱淺興利號因暴浪斷裂 高市海洋局：油料幸已移除2018-06-18 19:14
真善美戲院大樓超大布幕脫落 警冒雨拚命拉2小時解危2018-06-18 18:05
高雄興利號擱淺油輪斷裂 船艏移除2018-06-18 17:05
心酸！盲父獨養2幼童端午買不起粽子差點想不開2018-06-18 16:59
空拍西子灣拍到左營軍港 攝影師被法辦2018-06-18 14:20
越南移工頭份中港溪捕魚 1人沉入水中失蹤2018-06-18 14:18
台中電梯施工意外 工人4公尺高墜落送醫2018-06-18 13:56
「甩手神偷」開保時捷帶徒弟試手氣 闖空門失風栽了2018-06-18 13:12
八歲女童想外婆夜間迷途 警送返家人身邊2018-06-18 12:22
男獨登南插天山迷路 撐過5天4夜自行走下山2018-06-18 12:20
影／不敵住宅防盜系統 老慣竊這下栽了2018-06-18 12:03
男女朋友燒炭死亡 警研判他們生活不如意2018-06-18 12:00
鬧區砸車持器械追砍 警傳喚酒後滋事2嫌2018-06-18 11:54
兩姊妹淘相約聚餐 酒駕「續攤」一起進法院2018-06-18 10:59
高市鳥松兩鐵皮工廠大火 尿布倉庫損失慘重2018-06-18 10:34
熱門文章
疑求歡不成遭勒斃分屍棄陽明山 警搜山找到7袋屍塊2018-06-18 15:25
分屍兇嫌私生活淫亂 還害音樂老師懷孕淚崩2018-06-18 14:44
冷血！分屍案教練3天前在尋人影片底下留言這樣說2018-06-18 14:50
心酸！盲父獨養2幼童端午買不起粽子差點想不開2018-06-18 16:59
14歲小情侶跳樓殉情 遺書寫下悲劇內容2018-06-18 21:05
半個月發生3起分屍案 精神科醫師有話說2018-06-19 12:00
保六警員無法休假到退休 辦公室開槍將遭懲處2018-06-18 21:43
台南地下道路面下陷 3騎士墜落坑洞受傷2018-06-19 07:59
新北板橋14歲少年、少女同墜樓 無生命跡象2018-06-18 19:29
遭分屍者是保二退休小隊長女兒 父幾天前才請警界尋人2018-06-18 17:22
咬傷警察被懷疑是分屍共犯 律師：她完全不知情2018-06-19 00:32
過去殺山豬知曉如何分離骨肉 兇嫌今用來分屍2018-06-18 18:04
華山草原分屍案 相識短短13天2018-06-18 19:54
朋友力挺分屍案凶嫌「相信他不會做這種事」2018-06-18 19:00
前金管會主委病逝 元配兒打官司要繼母平分房產2018-06-19 13:17
港女星來台租車自撞拒賠償還落跑 墾丁業者氣炸2018-06-19 10:53
分屍案頻傳 486先生挺死刑：法務部長不執行死刑就滾蛋2018-06-19 11:51
射箭教練殺女分屍棄置陽明山 法院裁定羈押不禁見2018-06-18 23:58
慘遭分屍女家屬問行蹤 嫌犯推稱僅打過招呼2018-06-18 15:07
警友站長遭人毆打 在場的所長處理瑕疵調職2018-06-18 16:41
凶嫌很渣／蓋木屋登媒體 殺人後照授課2018-06-18 23:33
北市府：華山草原借野青眾 查與嫌犯關係2018-06-18 20:41
受害的她／單純愛好藝文活動 樂於助陌生人2018-06-18 23:28
星巴克插座被他「插好插滿」 網諷：下次搬電視來2018-06-19 11:51
天雨影響視線？台東今午4至6點發生2車禍1死3傷2018-06-18 20:16
影／華山驚傳女子遭分屍 陳姓射箭教練坦承殺人2018-06-18 18:34
分屍案凶嫌坦承手指性侵遺體 警痛罵「變態」2018-06-19 13:55
以結婚前提交往男每月匯款當聘禮 女卻嫁給別人判賠2018-06-18 16:57
分屍後留言、訂餐 凶嫌冷血行徑一一曝光2018-06-18 19:02
同意借場地竟發生華山分屍案 北市更新處表示遺憾2018-06-18 21:42
涉公務車私用 大林前鎮長黃貞瑜夫妻二審緩刑2018-06-18 17:40
真善美戲院大樓超大布幕脫落 警冒雨拚命拉2小時解危2018-06-18 18:05
高港船意外 中鋼礦砂船撞凹長榮貨櫃船2018-06-19 11:28
華山失蹤女 遭射箭教練分屍2018-06-18 23:35
車包樹？天雨路滑 嘉義轎車撞樹駕駛送醫2018-06-19 13:04
女袒護殺人分屍男 嗆警「卒仔」中指一直比2018-06-19 11:59
分屍案頻傳 柯P嘆：心理健康難檢查2018-06-19 09:27
射箭教練勒斃女子支解棄屍 疑借山區硫磺味掩蓋屍臭味2018-06-18 17:22
射箭教練殺女分屍棄置陽明山 檢方聲押禁見2018-06-18 22:20
射箭教練殺人分屍 棄屍手法分2種疑有共犯2018-06-19 13:33
留言