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2民眾因漲潮受困龍洞 已被順利救回

2018-06-19 14:01聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

新北市龍洞跳水平台今中午傳出有2名民眾因漲潮受困待援，海巡第二岸巡隊、新北消防局獲報後出隊救援，順利救回受困民眾。

據岸巡隊了解，受困的李姓、王姓青少年是在跳水後才受困於礁石上。新北消防局表示，民眾應是在漲潮前登上礁岸，但水一漲，原本的路就不見了，附近好心路人見狀趕緊通報相關單位。

新北消防局表示，王、李二人身上都有穿著救生衣，已被順利救回。

新北市龍洞跳水平台今中午傳出有2名民眾因漲潮受困待援。圖／海巡第二岸巡隊
新北市龍洞跳水平台今中午傳出有2名民眾因漲潮受困待援。圖／海巡第二岸巡隊
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受困民眾身上都有穿著救生衣，已被順利救回。圖／海巡第二岸巡隊
受困民眾身上都有穿著救生衣，已被順利救回。圖／海巡第二岸巡隊
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