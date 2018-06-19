2民眾因漲潮受困龍洞 已被順利救回

2018-06-19 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



新北市龍洞跳水平台今中午傳出有2名民眾因漲潮受困待援，海巡第二岸巡隊、新北消防局獲報後出隊救援，順利救回受困民眾。

據岸巡隊了解，受困的李姓、王姓青少年是在跳水後才受困於礁石上。新北消防局表示，民眾應是在漲潮前登上礁岸，但水一漲，原本的路就不見了，附近好心路人見狀趕緊通報相關單位。

新北消防局表示，王、李二人身上都有穿著救生衣，已被順利救回。

新北市龍洞跳水平台今中午傳出有2名民眾因漲潮受困待援。圖／海巡第二岸巡隊 分享 facebook