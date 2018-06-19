媽祖吵還是人在吵？住媽祖廟旁網友抱怨引網路論戰

2018-06-19 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中一名女子今天上網抱怨，住家旁媽祖廟每逢廟會都很吵，她說吵的不是媽祖而是人，引起上千網友論戰，許多網友說她當初買房時就應知道這種問題，也有網友說能體會她的痛苦。

網友提到廟會製造噪音和違規停車問題，台中警方表示，該廟辦廟會時，警方偶而接受噪音投訴，很少檢舉違規停車，警方接到報案都派員警到場勸導為主。

網友上臉書爆料公社的抱怨，許多網友為廟方抱不平說，媽祖先來廟先蓋，要搬也是她搬，有網友建議她家裝氣密窗。