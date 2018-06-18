端午連3天大雨 員警連日交管防塞全身濕透不喊苦

2018-06-18 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



端午連續假期台南大雨不斷，市警二分局轄內舊城區因有媽祖大遶境、大批遊客，員警連日在鬧區冒雨交管，經常全身濕透；永康分局則因配合中山高交流道交管，直到今天下午許多員警仍是在大雨中執勤減少交通阻塞，同樣淋成落湯雞非常辛苦。

台南市永康區因有中山高永康、大灣兩處交流道，端午連假3天員警從上午9點開始，就在永康中正北路永康交流道旁交管，永康分局鹽行、龍潭、永康、大橋、永信等派出所員警輪班交管；而永康復興路大灣交流道則有大灣、復興派出所員警執勤，從上午9點一直到晚間8點。

二分局則是前兩天配合媽祖大遶境，遇上陣陣大雨員警不時被淋成落湯雞，加上轄內主要道路都經鬧區，還有赤崁樓、孔廟文化園區、國華正興、海安等商圈是熱門旅遊點，為了防止交通阻塞員警只能冒雨執勤。

今天端午連假最後1天，二分局動員南門、博愛、民權、海安、中正、長樂等所員警，上午8點開始到晚間6點到各重點路段交管，並視所轄交通狀況編派線上警力機動巡邏，發現紅線違停、併排停車等都即時驅離，有效減少路況。