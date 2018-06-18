親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
射箭教練分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日航、全日空屈服改列「中國台灣」 外交部嚴正抗議

要上班了！未來一周天氣如何 氣象局一張圖說明

端午連3天大雨 員警連日交管防塞全身濕透不喊苦

2018-06-18 19:12聯合報 記者周宗禎╱即時報導

端午連續假期台南大雨不斷，市警二分局轄內舊城區因有媽祖大遶境、大批遊客，員警連日在鬧區冒雨交管，經常全身濕透；永康分局則因配合中山高交流道交管，直到今天下午許多員警仍是在大雨中執勤減少交通阻塞，同樣淋成落湯雞非常辛苦。

台南市永康區因有中山高永康、大灣兩處交流道，端午連假3天員警從上午9點開始，就在永康中正北路永康交流道旁交管，永康分局鹽行、龍潭、永康、大橋、永信等派出所員警輪班交管；而永康復興路大灣交流道則有大灣、復興派出所員警執勤，從上午9點一直到晚間8點。

二分局則是前兩天配合媽祖大遶境，遇上陣陣大雨員警不時被淋成落湯雞，加上轄內主要道路都經鬧區，還有赤崁樓孔廟文化園區、國華正興、海安等商圈是熱門旅遊點，為了防止交通阻塞員警只能冒雨執勤。

今天端午連假最後1天，二分局動員南門、博愛、民權、海安、中正、長樂等所員警，上午8點開始到晚間6點到各重點路段交管，並視所轄交通狀況編派線上警力機動巡邏，發現紅線違停、併排停車等都即時驅離，有效減少路況。

二分局承辦警務員許文一表示，西門路段南北向、民生路段在海安路、西門路間路段，還有國華街、赤崁樓、孔廟文化園區周邊地區都是警方疏導重點，員警冒雨執勤希望能讓民眾順暢通行。

二分局員警冒雨在忠義路、南寧街口交管。圖／警務員許文一提供
二分局員警冒雨在忠義路、南寧街口交管。圖／警務員許文一提供
分享
永康分局員警冒雨在永康交流道旁路口交管。圖／鹽行派出所長張萬吉提供
永康分局員警冒雨在永康交流道旁路口交管。圖／鹽行派出所長張萬吉提供
分享

孔廟遶境赤崁樓
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

擱淺興利號因暴浪斷裂 高市海洋局：油料幸已移除

2018-06-18 19:14

真善美戲院大樓超大布幕脫落 警冒雨拚命拉2小時解危

2018-06-18 18:05

高雄興利號擱淺油輪斷裂 船艏移除

2018-06-18 17:05

空拍西子灣拍到左營軍港 攝影師被法辦

2018-06-18 14:20

台中電梯施工意外 工人4公尺高墜落送醫

2018-06-18 13:56

「甩手神偷」開保時捷帶徒弟試手氣 闖空門失風栽了

2018-06-18 13:12

男獨登南插天山迷路 撐過5天4夜自行走下山

2018-06-18 12:20

男女朋友燒炭死亡 警研判他們生活不如意

2018-06-18 12:00

鬧區砸車持器械追砍 警傳喚酒後滋事2嫌

2018-06-18 11:54

白沙灣戲水 2男子險淪為波臣

2018-06-18 08:18

中橫1噸巨石砸車 4傷

2018-06-18 01:18

爛醉起酒瘋 開車逆向衝撞9傷

2018-06-18 00:25

小琉球 兩女遊客潛水險游不回來

2018-06-17 23:53

油輪擱淺 拚今天抽油完成

2018-06-17 23:47

溪水暴漲苗栗2男子受困沙洲 消防局搶救脫困

2018-06-17 22:51

女傳訊息透輕生念頭 協尋到時已太遲

2018-06-17 20:03

中橫落石砸車 右副駕駛座妻5處骨折

2018-06-17 18:58

一瓶蘋果西打露餡 奪警槍通緝犯：怎知道我在這

2018-06-17 18:50

台南通緝犯持槍竄逃遭逮 警政署長肯定

2018-06-17 18:37

警備隊長自戕生前對話曝光 分局挨轟警說明

2018-06-17 16:43

通緝犯奪警槍逃逸 嫌犯剛落網

2018-06-17 16:17

影／小琉球掀兩米大浪 兩潛水女遊客游不回

2018-06-17 15:33

男察看摔車女友遭輾斃 大車司機5萬交保

2018-06-17 14:36

中橫便道19K巨石砸爛小客車 女嬰先送醫另一傷者待援

2018-06-17 14:10
看更多

熱門文章

疑求歡不成遭勒斃分屍棄陽明山 警搜山找到7袋屍塊

2018-06-18 15:25

狠心分屍女學員的射箭教練 曾蓋原民家屋登上媒體

2018-06-18 14:04

冷血！分屍案教練3天前在尋人影片底下留言這樣說

2018-06-18 14:50

分屍兇嫌私生活淫亂 還害音樂老師懷孕淚崩

2018-06-18 14:44

如要救妳...讓我們知道！分屍案女子妹妹曾拍影片找人

2018-06-18 14:00

心酸！盲父獨養2幼童端午買不起粽子差點想不開

2018-06-18 16:59

分局長押奪警槍嫌犯遭質疑搶功 霹靂小組成員具名力挺

2018-06-18 11:24

遭分屍者是保二退休小隊長女兒 父幾天前才請警界尋人

2018-06-18 17:22

慘遭分屍高姓女子 親友曾請搜救犬協尋

2018-06-18 13:25

兒子自殺讓租屋成凶宅 父母得賠房東172萬

2018-06-18 13:03

退職警私吞2千萬賄款 雄警電玩弊案關鍵是他

2018-06-18 13:08

過去殺山豬知曉如何分離骨肉 兇嫌今用來分屍

2018-06-18 18:04

女傳訊息透輕生念頭 協尋到時已太遲

2018-06-17 20:03

新北板橋15歲少年、少女同墜樓 無生命跡象

2018-06-18 19:29

慘遭分屍女家屬問行蹤 嫌犯推稱僅打過招呼

2018-06-18 15:07

疑找兩傳播妹開毒趴 保時捷男赤裸陳屍摩鐵

2018-06-18 00:20

男女朋友燒炭死亡 警研判他們生活不如意

2018-06-18 12:00

以結婚前提交往男每月匯款當聘禮 女卻嫁給別人判賠

2018-06-18 16:57

溪水暴漲苗栗2男子受困沙洲 消防局搶救脫困

2018-06-17 22:51

警友站長遭人毆打 在場的所長處理瑕疵調職

2018-06-18 16:41

赤腳買菸露蹤跡 襲警奪槍通緝犯逃10小時落網

2018-06-18 00:12

日本老公醉倒路旁無數次 罵妻「華西街的貓」法官判離

2018-06-18 14:02

男獨登南插天山迷路 撐過5天4夜自行走下山

2018-06-18 12:20

朋友力挺分屍案凶嫌「相信他不會做這種事」

2018-06-18 19:00

射箭教練勒斃女子支解棄屍 疑借山區硫磺味掩蓋屍臭味

2018-06-18 17:22

中橫1噸巨石砸車 4傷

2018-06-18 01:18

白沙灣戲水 2男子險淪為波臣

2018-06-18 08:18

涉公務車私用 大林前鎮長黃貞瑜夫妻二審緩刑

2018-06-18 17:40

越南移工頭份中港溪捕魚 1人沉入水中失蹤

2018-06-18 14:18

高市鳥松兩鐵皮工廠大火 尿布倉庫損失慘重

2018-06-18 10:34

小琉球 兩女遊客潛水險游不回來

2018-06-17 23:53

史上心情最好人犯？ 女通緝犯關留置室還能盡情高歌

2018-06-18 11:19

空拍西子灣拍到左營軍港 攝影師被法辦

2018-06-18 14:20

影／不敵住宅防盜系統 老慣竊這下栽了

2018-06-18 12:03

真善美戲院大樓超大布幕脫落 警冒雨拚命拉2小時解危

2018-06-18 18:05

影／華山驚傳女子遭分屍 陳姓射箭教練坦承殺人

2018-06-18 18:34

華山分屍案 警方帶嫌犯模擬尋屍

2018-06-18 15:39

爛醉起酒瘋 開車逆向衝撞9傷

2018-06-18 00:25

「甩手神偷」開保時捷帶徒弟試手氣 闖空門失風栽了

2018-06-18 13:12

男子騎重機過港隧道臨停 遭曳引車輾斃

2018-06-17 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top