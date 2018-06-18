台中電梯施工意外 工人4公尺高墜落送醫

2018-06-18 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市今天發生電梯施工意外，一名工人從高4公尺處墜落受傷， 消防隊員緊急搶救送醫，意外原因由勞檢單位調查中。

台中市消防局今天獲報，台中市西屯區福星路有施工意外，派黎明、西屯等分隊，出動各式救災護車共4輛，人員共16人執行救護，救出一名工人，頭部撕裂傷，送往中港澄清醫院救治。