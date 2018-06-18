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北市驚傳分屍案！女子拒絕教練追求 慘遭分屍丟棄陽明山

【殺破狼本周12星座運勢】獅子有偏財運 水瓶金錢運佳

男獨登南插天山迷路 撐過5天4夜自行走下山

2018-06-18 12:20聯合報 記者曾增勳╱即時報導

家住新北市鶯歌區的李姓男子（61歲）曾完成登台灣百岳經驗，14日他獨自前往南插天山登山，不料迷路，幸好與消防救難人取得聯繫，靠過去登山經驗，在山區度過5天4夜，最後自行下山獲救。李男感謝救難人員協助，他說，他在南插天天折返口走錯路迷路，幸好手機有訊號，身上還有水、乾糧、蘋果，並躲雨避免失溫，才能幸運獲救。

桃園市消防局指出，新北市61歲李姓男子本月14日清晨帶有4瓶水、乾糧及蘋果、雨衣等基本裝備，獨自前往桃園市復興山區南插天山爬山，原先與家人約定隔天早上8時在南插登山口等候，不料不見蹤影，友人報案。

桃園市消防局第四大隊當天據報組成搜救隊入山搜救，李姓男子16日相繼從手機發出簡訊通知，並在17日凌晨與家屬Line聯絡，家屬鎖定中華電信定位位置救援，李男直到昨天清晨聯絡加入搜救隊Line群組定位。

空勤總隊直升機加入搜救，李男獲悉搜救人員已入山搜救，力撐求生，他靠著搜救人員方位及自己登山經驗，今天早上 6時多自行下山，走到露營區求救，消防員檢查李男身體狀況不錯、意識清楚，終於讓家屬鬆一口氣。

第四大隊大隊長黃世忠表示，南插天山為自然保護區，有神木等景色美，常吸引登山客擅自入山，但因南插天山海拔高、地形複雜難行，李男登山遇天候不佳，造成搜救人員救援困難，消防局動員消防員、警方、義消、林務局及迅雷、盤石民間救援隊152人搜救，所幸李男平安。

黃世忠呼籲民眾欲登南插天山，務請向林務局申請許可，登山並確定保暖衣物、定位、飲用水及乾糧等用品，最好準備手機及登山專業GSP，最好結伴而行，避免登山危險。

新北市61歲李男（右）獨自登山迷路山區度過5天4夜奇蹟生還，桃園市消防搜救隊成功...
新北市61歲李男（右）獨自登山迷路山區度過5天4夜奇蹟生還，桃園市消防搜救隊成功定位救援。圖／消防局提供
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新北市61歲李男（前）獨自登山迷路山區度過5天4夜奇蹟生還，桃園市消防搜救隊成功...
新北市61歲李男（前）獨自登山迷路山區度過5天4夜奇蹟生還，桃園市消防搜救隊成功定位救援。圖／消防局提供
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新北市61歲李男獨自登山迷路，桃園市消防搜救隊上山涉水攀繩成功定位救援，李男山區...
新北市61歲李男獨自登山迷路，桃園市消防搜救隊上山涉水攀繩成功定位救援，李男山區度過5天4夜奇蹟生還。圖／消防局提供
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消防員露營區
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