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中橫1噸巨石砸車 4傷

2018-06-18 01:18聯合報 記者陳秋雲游振昇黃寅／台中報導

中橫便道靠近德基的19公里處，1公噸落石砸毀休旅車，路旁就是山崖，十分驚險。 圖...
中橫便道靠近德基的19公里處，1公噸落石砸毀休旅車，路旁就是山崖，十分驚險。 圖／台中市山難蒐救協會林國榮提供
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林姓男子一家五口昨天中午開車從中橫便道上梨山途中，疑因連日大雨土石鬆動，在德基水庫前遭一噸重巨石砸中，車子右半邊嚴重毀損，四人輕重傷；林妻多處骨折受困車內，破壞車體才救出，六個月大男嬰則臉部撕裂傷，所幸送醫後均無生命危險。

警方表示，車子被落石擊中，幸未直接壓到車頂，車子Ａ柱和Ｂ柱發揮支撐功用，加上其他熱心民眾幫忙，在救難人員搶救時協助扳撐車體，讓傷者迅速順利脫困。

用路人與救難人員一起撐住車門，方便救難人員搶救傷者。 圖／台中市山難蒐救協會林國...
用路人與救難人員一起撐住車門，方便救難人員搶救傷者。 圖／台中市山難蒐救協會林國榮提供
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警方調查，卅四歲林姓男子昨天中午向中橫谷關管制站登記，開休旅車載劉姓妻子、六個月大兒子、岳母與大姨子上梨山地區傳道。近下午一時，車子行經德基水庫前中橫便道十九公里處，一顆巨石從天而降，砸中休旅車右側車頂。

1噸巨石砸毀休旅車，車輛全毀。 圖／台中市消防局提供
1噸巨石砸毀休旅車，車輛全毀。 圖／台中市消防局提供
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當時卅九歲林妻坐在右前座首當其衝，被變形的車體擠壓在車內，後方六個月大男嬰雖有安全座椅保護，臉部仍被玻璃割傷，林和坐後方的四十一歲大姨子也遭波及，雙手擦傷和頭部撕裂傷。坐在左後方、林的岳母（六十九歲）離落石最遠，毫髮無傷。

當時有多輛車跟在林的休旅車後方，目擊者說，當時只見「一團黑影」砸向休旅車，大家趕緊煞車，並立即下車幫忙；因擔心男嬰傷勢，一名小貨車駕駛自告奮勇，先送男嬰下山，半途轉交救護人員送醫。

救難人員半小時趕抵現場，當時除了林妻，其他人都已脫困，眾人合力搶救，多位駕駛冒著落石危險幫忙撐住車門，讓救難人員用重機械扳開變形車體，約兩個小時完成救人、清理現場任務。

居民說，連日大雨造成邊坡鬆動，有經驗的司機多半不會在此時走中橫便道，寧可繞遠路走合歡山。公路總局谷關工務段長呂正安說，最近地震頻繁，加上山區下雨含水量大，隨時都可能出現落石，已派人加強檢視，有問題就封閉。

和平環山卡車司機林山富及時以無線電呼救，救難人員最快的速度入中橫救援。 圖／林山...
和平環山卡車司機林山富及時以無線電呼救，救難人員最快的速度入中橫救援。 圖／林山富提供
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中橫
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