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屏東漁船在台菲重疊海域 救2菲律賓人

2018-06-17 23:28中央社 屏東縣17日電

屏東縣小琉球籍漁船「軍福星」號今天上午在台菲重疊海域，救援2名在海上漂流菲律賓人，海巡「臺東艦」下午已將2菲律賓人送返菲國。

琉球區漁會表示，「軍福星號」號陳姓船長今天早上7時通報東港漁業電台，指在距菲律賓巴丹群島約88浬的台菲重疊海域，救援2名海上漂流的菲律賓人，海岸巡防署接獲通報後，立即派「臺東艦」前往。

陳姓船長下午再通報電台，下午2時許，「臺東艦」已將2菲律賓人接駁到艦上。琉球區漁會表示，「臺東艦」已將2菲律賓人載往巴丹群島北方的巴士古（Basco），交由菲方處理，2人是被大浪從岸上打到海裡。

菲律賓小琉球海上漂流
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