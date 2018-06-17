中橫落石砸車 右副駕駛座妻5處骨折

2018-06-17 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



車子在中橫便道被落石擊中的一家5口，經送醫診治，有4人受傷，其中以林姓駕駛的妻子受5處骨折傷勢較嚴重，餘林妻的6月大男嬰和林妻姊姊分別受顏面和頭部撕裂傷，林姓駕駛自己則僅兩手上肢有擦傷，所幸都無生命危險。

據醫院指出，林姓駕駛（34歲）的兩手上肢均擦傷，林妻的左手指和右腳大腿股骨均開放性骨折，頸椎、腰椎、骨盆也都有骨折，兩人的男嬰則有顏面撕裂傷。林妻的姊姊頭部撕裂傷。