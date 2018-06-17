丟狗入水池又跳海謝罪 當事人到案稱自導自演

2018-06-17 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



網路近日流傳到有名男子到屏東公園將野狗丟入水池的影片，遭廣大網友撻伐，隔天又PO出當事人被帶到港口推下海教訓影片，由於已經涉及刑案部分，屏東警方今天凌晨通知李男到案說明，最後證實完全是自導自演。至於虐待動物部分將移給屏縣府農業處進行裁處。

屏東地區一名21歲李姓男子，15日跟朋友前往屏東公園餵食鴿子和魚，和過來搶食的黑狗玩耍，但卻將狗丟入水池，影片被PO網後遭到網友撻伐，不料16日又上傳一篇當事人跑到港口跳海的畫面，臉書還標註是被肉搜強押。

警方為了釐清是否有強制或妨害自由等情節，17日凌晨通知當事人到案說明，李姓男子才坦承是沒想到會引發喧然大波，擔心眾怒難犯，才接受朋友提議自導自演，希望可以平息網友怒火，過程都是虛構並非實情。

屏東分局民生所副所長林木銘表示，由於當事人宣稱純粹是自導自演，並無涉及刑法妨害自由等罪狀，最後將李男虐待動物不當行為移請農政單位依法究辦。