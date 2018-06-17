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丟狗入水池又跳海謝罪 當事人到案稱自導自演

2018-06-17 17:43聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

網路近日流傳到有名男子到屏東公園將野狗丟入水池的影片，遭廣大網友撻伐，隔天又PO出當事人被帶到港口推下海教訓影片，由於已經涉及刑案部分，屏東警方今天凌晨通知李男到案說明，最後證實完全是自導自演。至於虐待動物部分將移給屏縣府農業處進行裁處。

屏東地區一名21歲李姓男子，15日跟朋友前往屏東公園餵食鴿子和魚，和過來搶食的黑狗玩耍，但卻將狗丟入水池，影片被PO網後遭到網友撻伐，不料16日又上傳一篇當事人跑到港口跳海的畫面，臉書還標註是被肉搜強押。

警方為了釐清是否有強制或妨害自由等情節，17日凌晨通知當事人到案說明，李姓男子才坦承是沒想到會引發喧然大波，擔心眾怒難犯，才接受朋友提議自導自演，希望可以平息網友怒火，過程都是虛構並非實情。

屏東分局民生所副所長林木銘表示，由於當事人宣稱純粹是自導自演，並無涉及刑法妨害自由等罪狀，最後將李男虐待動物不當行為移請農政單位依法究辦。

依照「動物保護法」第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，且虐待動物處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上、200萬元以下罰金。屏東縣政府農業處將約談當事人再依情結輕重做出適當處分裁決。

跳海影片當事人李姓男子今天凌晨前往屏東分局民生所說明案情經過。記者蔣繼平／翻攝
跳海影片當事人李姓男子今天凌晨前往屏東分局民生所說明案情經過。記者蔣繼平／翻攝
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