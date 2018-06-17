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MLB／陳偉殷不氣餒 對決老東家金鶯搶勝

砍斷兒手指 99歲翁上吊身亡

2018-06-17 01:37聯合報 記者王長鼎／新北報導

新北市三重區今年6月11日發生父砍子事件，警、消破門將二名傷者分別運下樓送醫，不...
新北市三重區今年6月11日發生父砍子事件，警、消破門將二名傷者分別運下樓送醫，不料，涉嫌砍子的99歲陳姓老翁昨天被家屬發現上吊身亡。 圖／聯合報系資料照片
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新北市九十九歲陳姓老翁，日前疑不滿五十九歲兒子未盡照顧責任，涉嫌持刀砍斷兒子食指，自己手也受傷。因兒子受傷住院，老翁獨居，前妻昨天與孫子前去探望，驚見他上吊，搶救下來時已無生命跡象。

警方調查，老翁砍傷兒子後，心情十分低落，疑似內心自責，才起意尋短，因現場未發現遺書，已報請檢察官相驗確認死因。

本月十一日中午，陳姓男子在三重住處吃飯時，被父親持菜刀從後方朝頭部砍傷；兩人發生扭打，兒子遭砍斷右手食指，頭部和雙手也滿是刀傷，老翁右手腕也有一處四公分刀傷，兩人送醫後，均無生命危險。

警方當時調查事發原因，疑似與兒子、媳婦同住的陳姓老翁，常抱怨兩人只會伸手要錢，未盡照顧責任，常常不煮飯給他吃；日前媳婦回娘家，家裡只剩父子兩人，當天中午老翁又抱怨兒子沒煮飯，兩人發生激烈爭吵。

老翁隨手抓起菜刀追砍兒子，兩人從廚房打到客廳，再打到陽台；兒子右手食指被砍斷，頭部和雙手也有多處刀傷，大喊救命。鄰居報警，但警方趕到時，陳家大門反鎖，通知消防局派員破門進屋，才將滿身是血的兩人送醫。

事後因兒子不願提告，警方未將他移送法辦，老翁就醫後自行返家。兒子仍在住院觀察，因媳婦回娘家，只剩下老翁獨居。

案發後老翁心情十分低落，七十八歲的前妻擔心他發生意外，幾乎天天前往探望。昨天下午三時許，她與當替代役的孫子去探望時，發現大門未上鎖，進門後發現老翁用外套及毛巾綁在房門橫梁上吊。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

獨居
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