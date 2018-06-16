親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

世足／博格巴第81分鐘突破僵局 法國2：1勝澳洲

索羅門邦交生變？外交部：索部長赴中未獲授權

端午連假首日 大溪武嶺橋車禍狂塞40分鐘

2018-06-16 19:26聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市大溪警分局中新派出所今下午16時03分許獲報，大溪武嶺橋中往大溪方向，發生一起兩部自小客車追撞車禍，因當時正值遊客返家時段，車潮相當多，大溪警分局獲報後，立即派中新派出所員警到場照相，完成交通事故現場測繪外，另指派附近交整同仁進行疏導、管制交通，現場回堵40分鐘後，恢復交通正常通行。

警方調查，39歲潘姓男子疑似未注意到前車狀況，追撞前方41歲李姓駕駛車輛，造成車道堵塞，所幸雙方無人傷亡，確切肇事原因將待釐清，警方表示，近日適逢端午連假，民眾出遊時，駕駛人應注意車前狀況，否則易發生交通事故。

桃園市大溪武嶺橋今日下午發生車輛擦撞，雖無人傷亡，但適逢遊客返家車潮，回堵近40...
桃園市大溪武嶺橋今日下午發生車輛擦撞，雖無人傷亡，但適逢遊客返家車潮，回堵近40分鐘才解除。圖／警方提供
分享
桃園市大溪武嶺橋今日下午發生車輛擦撞，雖無人傷亡，但適逢遊客返家車潮，回堵近40...
桃園市大溪武嶺橋今日下午發生車輛擦撞，雖無人傷亡，但適逢遊客返家車潮，回堵近40分鐘才解除。圖／警方提供
分享

連假車禍車潮
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

家庭悲劇！99歲男子日前持刀砍斷子手指 今上吊亡

2018-06-16 16:22

三重區力行市場有女賊 趁機順手牽羊偷東西

2018-06-16 16:50

台南凌晨傳槍聲響起 原來是燒炭不成車爆炸

2018-06-16 16:20

八卦山隧道火燒車 阻端午疏運近1小時

2018-06-16 15:56

失智老婦深夜迷途 警憑防走失手鍊助返家

2018-06-16 15:52

影／背對監視器悄悄偷走老闆皮夾現金 放進口袋被拍下

2018-06-16 15:46

影／疑似「水煮」虐狗PO網 警方速救狗逮人

2018-06-16 13:12

影／男子感情生變欲跳河輕生 三重勇警即刻救援成功

2018-06-16 13:05

誤闖國道狗 吹箭一針射中加一針麻醉送收容

2018-06-16 13:05

台中小市民要搬家 還寫千言感謝狀送轄區警

2018-06-16 13:04

狗狗國五逛大街 羅東路段封閉動保員開槍了

2018-06-16 11:45

高雄鬧區傳火警？施工倒牆揚塵引虛驚

2018-06-16 11:29

與男同事每天手機聯絡15次以上 她被判精神外遇賠5萬

2018-06-16 11:28

機車變風火輪燒光光 停在走廊轎車也遭殃

2018-06-16 10:43

男暖東峽谷遭虎頭蜂螫咬動不了 消防員上山救援

2018-06-16 10:33

收19名兒童辯稱是居家托育 法官認定違反幼教法

2018-06-16 07:38

台中食品加工行氣爆 炸傷3員工

2018-06-16 00:58

驚！怎麼會有人走在國道上 中年女子當場被車撞死

2018-06-15 23:35

麻豆警備隊長 舉槍自盡不治

2018-06-15 23:26

金包里魚群死亡 居民疑挖溫泉井惹禍錄影向環局檢舉

2018-06-15 20:35

下雨天竟有人偷排 屏縣環保局查獲85桶強酸液

2018-06-15 19:51

蒙古雙胞胎兄妹掉手機 員警全英文翻譯協尋

2018-06-15 19:31

收養友人私生女 她長大後對養母不聞不問

2018-06-15 18:32

金山金包里溪大量死魚飄流500公尺 溪面有浮油

2018-06-15 18:31

影／大叔喝ㄎㄧㄤ盧小小 醉騎電動腳踏車糗被逮

2018-06-15 18:15

中山高彰化北上路段5車追撞 無人受傷但交通受阻

2018-06-15 17:17

警察節前夕警察舉槍自戕 陳子敬：盼多保障警消權益

2018-06-15 16:56

8旬失智老人茫然坐巷弄 熱血暖警助平安返家

2018-06-15 16:42

工廠老闆涉侵占手機 失主自扮柯南找上門 這下賴不掉

2018-06-15 16:34

影／警認真工作卻被撞癱瘓 分局長：你是警界最好榜樣

2018-06-15 15:52

雇用無業更生人當盜刷手 新北警破獲偽卡盜刷集團

2018-06-15 15:40

因媽病危發願茹素戒毒 他成功擺脫毒品重生

2018-06-15 15:31

回饋鄉里捐贈災情勘查車 義消顧問：想幫助打火弟兄

2018-06-15 14:50

麻豆警備隊長急救不治 分局成立治喪委員會

2018-06-15 14:46
看更多

熱門文章

控雇主每月「上她」20次 老闆：她也有需求

2018-06-16 11:29

麥寮五金超市董座遭人伏擊開3槍 頭中2槍送醫不治

2018-06-15 21:14

麥寮賣場老闆街頭遭行刑式槍擊身亡 凶嫌現場等逾1小時

2018-06-15 23:04

魏應充、孫道存放假 回家64小時提前慶端午

2018-06-16 16:04

驚！怎麼會有人走在國道上 中年女子當場被車撞死

2018-06-15 23:35

KTV喝酒解憂遭撿屍 銀行女員工怒告經理硬上！

2018-06-16 14:00

影／疑似「水煮」虐狗PO網 警方速救狗逮人

2018-06-16 13:12

家庭悲劇！99歲男子日前持刀砍斷子手指 今上吊亡

2018-06-16 16:22

國三北上木柵段9車連環撞7人送醫 嚴重回堵

2018-06-16 11:46

國道3號9車追撞 2駕駛受困警消馳援

2018-06-16 11:30

與男同事每天手機聯絡15次以上 她被判精神外遇賠5萬

2018-06-16 11:28

員警遭控收賄獲不起訴 嘆未判已被打50大板

2018-06-16 14:47

灌醉美貌酒促女欲性侵 見她爛醉嘔吐慾火全消

2018-06-15 22:17

車禍擦撞沒處理 5年後被通緝假期泡湯

2018-06-16 17:09

影╱男穿牛仔褲大武崙戲水被捲走 救起命危急救中

2018-06-16 15:16

「被裁員、淪低收戶都是她害的」3姐弟扶養費減額

2018-06-16 18:25

當街槍殺賣場老板兇手曝光 財務糾紛引殺機居高

2018-06-16 12:24

「給女孩最後尊嚴…全屍」 遭分屍黃女後天修復遺體

2018-06-16 18:13

澳花隧道內車禍 蘇花公路交通中斷

2018-06-16 16:06

一魚三吃 警查獲逃逸移工涉賣淫兼吸毒

2018-06-16 11:06

男子「煎狗」遭警民查訪 軍方急撇清：他不是軍人

2018-06-16 17:30

雲林麥寮槍響 賣場老闆中3槍不治

2018-06-16 00:58

機上盒侵權逾億 警破獲盜播機房

2018-06-16 00:58

王炳忠案分案 北院：速審速結 不公開審理

2018-06-16 00:58

基隆深澳坑違停嚴重警強力開單 民眾哀哀叫

2018-06-16 12:12

狗狗國五逛大街 羅東路段封閉動保員開槍了

2018-06-16 11:45

女店員偷營收 老闆抓包反遭告性侵

2018-06-16 16:41

金包里魚群死亡 居民疑挖溫泉井惹禍錄影向環局檢舉

2018-06-15 20:35

暑假還未開始基隆大武崙沙灘就奪一命 溺水男送醫不治

2018-06-16 19:14

送貨員開車撞死路人 法官判可易科罰金不用關

2018-06-16 09:42

台中小市民要搬家 還寫千言感謝狀送轄區警

2018-06-16 13:04

男暖東峽谷遭虎頭蜂螫咬動不了 消防員上山救援

2018-06-16 10:33

女子控坐上機車後座猥褻 工程師喊冤仍判刑10月

2018-06-16 17:27

在公司茶水間切水梨 女助理突遭老闆強行擁抱

2018-06-16 17:25

男子藏槍維修轎車內 車廠老板險遭栽贓判無罪

2018-06-16 14:47

老翁不堪憂鬱困擾 公園自殘輕生

2018-06-16 13:05

花蓮雲翠偷工減料震塌14死 3人被起訴

2018-06-16 00:57

通緝男被逮自以為穿太潮 警打臉：騎車方式太詭異

2018-06-16 12:50

失業父沒錢幫兒還債殺債主 得賠償263萬

2018-06-16 15:17

彰化北斗鎮長夫涉圖利 檢聲押遭駁回

2018-06-15 22:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top