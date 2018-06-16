澳花隧道內車禍 蘇花公路交通中斷

2018-06-16 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



蘇花公路今天下午3點10分在154公里處的澳花隧道內，有2輛轎車車禍，1人受傷送醫，因車禍造成南北交通受阻與中斷近一個小時，北上塞車回堵2公里，南下塞車回堵3公里。

公路總局第四區養護工程處表示，已由警方處理中，預估下午4點20分完成拖吊後，即可恢復通行，請用路人耐心等候。