親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
共諜案偵結起訴
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

30歲台大學霸是律師兼導遊 當背包客半年遊7大洲

灌醉美貌酒促女欲性侵 見她爛醉嘔吐慾火全消

2018-06-15 22:17聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

廚師「阿東」（化名）覬覦酒品促銷女子「小可」（化名）美色，在尾牙時趁機灌醉她，帶她去摩鐵欲性侵害，見她不斷嘔吐，脫光她衣物，帶她至浴缸浸泡清洗，再見她在浴缸內又嘔吐的慘狀，慾火全消，偷她皮包內500元搭計程車離去，台中地院依乘機性交未遂罪將他判刑2年；另依竊盜罪判處拘役40日。

判決書指出，「阿東」擔任燒肉屋的廚師，結識在該店擔任酒品促銷的「小可」，互為點頭之交，於105年1月24日晚間，「阿東」等人參加該店舉辦的尾牙，至某海蝦店聚餐。

席間，「阿東」及在場員工，不斷對「小可」及另名酒品促銷女子「小冬」進行勸酒，至次日凌晨，「小可」、「小冬」因飲用大量的摻水威士忌烈酒後，均因不勝酒力致泥醉、意識模糊不清，「小冬」遂電請男友到場接送。

「阿東」見「小可」酒醉意識不清，處於相類精神障礙不能抗拒之狀態，認為有機可乘，電洽不知情計程車司機到場，將已陷於泥醉不省人事的她載往摩鐵。

計程車抵達摩鐵後，「阿東」旋將「小可」攙扶進入1樓車庫內，她因酒力作用，致不斷嘔吐，他趁她酒醉不能抗拒之際，將她的衣物予以全部褪去，過程中並撕裂她所身著之長裙，隨後將她帶往浴缸浸泡清洗。

然「小可」在浴缸內再次嘔吐，他見此情狀，慾火全消，將她安頓妥適後，趁她意識不清之情狀下，擅自竊取她皮包內現金500元，用以作為車資後，自行電叫計程車到場而乘車離去。

同日上午7時許，「小可」酒醒，驚覺其全身赤裸躺臥房內床鋪，稍事梳洗後又再度昏睡至同日上午11時許酒退後，旋即報警處理。

廚師覬覦酒品促銷女子美色，在尾牙時趁機灌醉她，帶她去摩鐵欲性侵害，見她不斷嘔吐，...
廚師覬覦酒品促銷女子美色，在尾牙時趁機灌醉她，帶她去摩鐵欲性侵害，見她不斷嘔吐，脫光她衣物，帶她至浴缸浸泡清洗，再見她在浴缸內又嘔吐的慘狀，慾火全消，偷她皮包內500元搭計程車離去，台中地院依乘機性交未遂罪將他判刑2年；另依竊盜罪判處拘役40日。 圖／報系資料照
分享

計程車摩鐵尾牙
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

女會計虧公款買精品 簽性愛契約肉償淪性奴

2018-06-15 18:09

「被設計了」二匹狼誘小模唱歌 下藥性侵

2018-06-15 15:47

男遭告性侵 他因性愛影片「女上男下」脫身

2018-06-15 19:30

女高中生首次見面約到家 猴急性侵未遂被判1年10月

2018-06-15 12:54

鄭成功廟前當街猥褻女子 工程師被判刑10月

2018-06-14 16:11

買下床單和用過衛生紙 妻抓姦仍白忙一場

2018-06-13 11:40

警大生散布不雅照遭退學 葉毓蘭想起侯友宜曾開除惡狼

2018-06-13 09:08

熱門文章

周泓旭是肉腳間諜？情治界：沒見過這麼離譜的...

2018-06-15 08:00

影／死亡車禍畫面曝光 大型重機騎士直接被輾過

2018-06-15 13:36

麥寮五金超市董座遭人伏擊開3槍 頭中2槍送醫不治

2018-06-15 21:14

分局長找「阿兩」親送早餐 基層讚：終於有警察節感覺

2018-06-15 12:48

影／台中市東區炸雞食品加工行瓦斯氣爆 3人受傷送醫

2018-06-15 07:59

麻豆警備隊長許文福舉槍自盡 手術取子彈

2018-06-14 23:30

呂秋遠違律師倫理 懲戒會決議申誡

2018-06-15 01:05

女會計虧公款買精品 簽性愛契約肉償淪性奴

2018-06-15 18:09

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top