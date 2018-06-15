灌醉美貌酒促女欲性侵 見她爛醉嘔吐慾火全消

2018-06-15 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



廚師「阿東」（化名）覬覦酒品促銷女子「小可」（化名）美色，在尾牙時趁機灌醉她，帶她去摩鐵欲性侵害，見她不斷嘔吐，脫光她衣物，帶她至浴缸浸泡清洗，再見她在浴缸內又嘔吐的慘狀，慾火全消，偷她皮包內500元搭計程車離去，台中地院依乘機性交未遂罪將他判刑2年；另依竊盜罪判處拘役40日。

判決書指出，「阿東」擔任燒肉屋的廚師，結識在該店擔任酒品促銷的「小可」，互為點頭之交，於105年1月24日晚間，「阿東」等人參加該店舉辦的尾牙，至某海蝦店聚餐。

席間，「阿東」及在場員工，不斷對「小可」及另名酒品促銷女子「小冬」進行勸酒，至次日凌晨，「小可」、「小冬」因飲用大量的摻水威士忌烈酒後，均因不勝酒力致泥醉、意識模糊不清，「小冬」遂電請男友到場接送。

「阿東」見「小可」酒醉意識不清，處於相類精神障礙不能抗拒之狀態，認為有機可乘，電洽不知情計程車司機到場，將已陷於泥醉不省人事的她載往摩鐵。

計程車抵達摩鐵後，「阿東」旋將「小可」攙扶進入1樓車庫內，她因酒力作用，致不斷嘔吐，他趁她酒醉不能抗拒之際，將她的衣物予以全部褪去，過程中並撕裂她所身著之長裙，隨後將她帶往浴缸浸泡清洗。

然「小可」在浴缸內再次嘔吐，他見此情狀，慾火全消，將她安頓妥適後，趁她意識不清之情狀下，擅自竊取她皮包內現金500元，用以作為車資後，自行電叫計程車到場而乘車離去。