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臉書社群抽獎送好康？小心是假訊息其實是要套個資

2018-06-15 10:02聯合報 記者游明煌╱即時報導

很多民眾都會加入臉書地方社群掌握大小事，但也要小心避免被騙，「基隆人大小事」臉書社群版主今天貼出公告，指有不肖人士冒充管員竊取LINE帳號，冒稱社團要舉辦慶祝人數突破多少人，抽獎贈送餐券等好康，其實是假訊息。警方提醒網友，小心此類手法，不要任意提供個資，或者加私LINE，減少被騙的機會。

「基隆人大小事」臉書社群版主今天貼出公告，提醒社團會員有不肖人士潛入社團，有心操弄並挑戰本爆料社團，請入社團團員詳讀置頂版規。版主指有人「冒充管理員竊取LINE帳號」，請大家勿分享點選不實假帳號宣傳之廣告文，若有冒充惡意詐騙之行為，將交由警方追查IP受法律之制裁，版主將秉持勿枉勿縱的精神。

有一名網友疑似以假冒的帳號貼文，寫著「為慶祝基隆人大事事社團人數突破4萬8千人，我們隨機抽獎贈送西堤、陶板屋、小蒙牛餐券，在底下留言即可參加抽獎」。此貼文已被版主公告是假訊息，要求社員小心不要輕信、點開。

基隆市警局刑大副大隊長沈瑞坤表示，貼出類似不實廣告文套取個資，涉嫌違反個資法，是否有詐騙行為還要視個案認定，看是否有被害人，現在很多人會加入臉書社群，要小心此類假抽獎手法。

如何預防避免被騙？沈瑞坤提醒，看到類似抽獎訊息不要任意提供個資，一定要先查證清楚，可先詢問管理員真假；一般活動不會私訊要求加LINE，要求私訊加入的九成都是假的，多半是不會主動聯絡你的；而管理員要定時加強巡查有無假訊息，如有發現可向警方報案；民眾如果發現有異，不小心提供個資，或者有被騙帳戶或損失財物，都應馬上報案，以利警方偵辦。

「基隆人大小事」臉書社群版主今天貼出公告，指有不肖人士冒充管員竊取LINE帳號。...
「基隆人大小事」臉書社群版主今天貼出公告，指有不肖人士冒充管員竊取LINE帳號。記者游明煌／攝影
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