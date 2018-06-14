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偽製降血脂藥主嫌潘駿達 交保落跑未依規定報到

2018-06-14 23:11聯合報 記者李奕昕╱即時報導

因偽製降血脂藥「冠脂妥」案遭起訴的潘駿達，今年2月被新北地院裁定交保、限制住居，卻未向新北市汐止警分局社后派出所報到。

警方表示，今天晚間聯繫家屬，家屬稱潘自從交保後就沒回家，今年2月初分局收到法院函文，已轉發派出所，初步了解同仁轉達簽收過程可能有疏失，將依相關規定究責處分。

冠脂妥

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