親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
共諜案偵結起訴
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

晚間風浪大 兩油輪擱淺高雄地區岸際

屏東入夜後風強雨驟似颱風 網友留言：該放假了

未成年少女交網友竟遭仲介賣淫 還與室友瓜分錢

2018-06-14 21:56聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

北市一名年約20初歲的葉姓男子透過網路結識15歲少女，交往後少女翹家北上投靠，他卻仲介少女援交，與楊姓室友則充當馬伕，三人再拆分性交易所得；台北地檢署今依違反兒少性交易、妨害自由及妨害風化等罪，起訴葉、楊及7名中山區酒店經紀。少女則由社會局安置。

檢方調查，前年8月至去年4月間，一名家住中南部的少女，翹家北上投靠葉姓男友，兩人與楊姓室友等人同住北市各旅館。同居期間，葉竟鼓吹少女上網援交，並仲介少女給「茶店」（應召業者）每次性交易3000元，但少女僅分得數百元，其餘則被葉及楊瓜分。

某日少女想離開，葉姓男子拿出本票3萬元（仲介應召站的手續費）要脅還債，並強押她至基隆一處日租套房內，命令乖乖不得離去。直到去年4月間，她趁葉外出時逃出、報案。少女指控，葉姓男子欺騙她交往，實際上仲介賣淫並限制行動，還誆騙她喝下毒咖啡包飲料；少女雙親也對葉提告略誘。

葉姓男子否認犯行，辯稱是少女主動投靠，並沒逼迫援交；另外，他雖然有拿咖啡包飲品給少女喝，但少女是自願喝下，他沒有欺騙。楊男則供稱，是少女自願賣淫，並無強迫，他僅負責載人去接客。

檢警勘查通聯及對話紀錄，認定少女自願離家、同住，葉不構成略誘罪；至於毒咖啡包，因時隔已久查無證據，只憑少女片面指述，難認定涉轉讓毒品。

檢警偵辦此案期間，另查出葉與北市中山區八方、金昌兩間酒店的酒店經紀來往，循線破獲7名酒店經紀，以每節10分鐘抽成140元代價，媒介酒女與客人半套性交易、裸體跳舞陪酒等服務，今一併依妨害風化罪將7人起訴。

性交易援交咖啡

相關新聞

晚間風浪大 兩油輪擱淺高雄地區岸際

2018-06-14 22:36

史上最衰！這台貨車一天被開6張罰單

2018-06-14 18:33

宜蘭傳命案 凶嫌為400元踹死街友

2018-06-14 19:15

影／麻豆警分局隊警備隊長 晚間疑舉槍自盡

2018-06-14 20:47

中市校園拒菸反毒今登場 SBL3球星助陣

2018-06-14 19:47

黑貴賓迷路跑到警局報警求救 萌翻波麗士

2018-06-14 19:37

拾荒老翁不識字竊走小冰箱 警關懷贈白米

2018-06-14 18:57

汐止亞太科技園區工地意外 工人摔落無生命跡象

2018-06-14 18:50

新北消防局徵召消防小小兵 14場暑期夏令營開放報名

2018-06-14 17:51

摩鐵業者通風報信幫窩藏通緝犯 第三方警政策略開罰

2018-06-14 17:25

新北市警察節慶祝大會 各分局18位贊禮警花亮麗登場

2018-06-14 17:16

「哇係阿宏啦！趕緊借阮80萬救命」好心大叔險被騙

2018-06-14 17:04

18年不好孕 老公早已外遇生女

2018-06-14 16:52

無辜水鹿誤闖民宅 疑因受驚嚇撞門而死

2018-06-14 16:47

恐怖前男友潛屋硬上 女錄影自保成鐵證

2018-06-14 16:44

警察節新北績優員警頒獎 得獎女警：幫助人很有成就感

2018-06-14 16:36

通緝犯上山採芒果 竟將尾隨員警當成「自己人」

2018-06-14 16:05

中市工廠起火 業者胞弟葬身火窟

2018-06-14 15:30

控「愛與鐵血」違法 司改會要求下架

2018-06-14 14:50

宜蘭一女子頭套塑膠袋 陳屍冬山河中

2018-06-14 14:36

績優員警表揚 九份移蛇超英勇女警獲獎

2018-06-14 14:34

男子早上燒醫院棉被 出院返家又因火警燒成焦屍

2018-06-14 14:18

行人事故長者最多 交通局：未依規定過馬路是主因

2018-06-14 13:28

影／拾獲皮包警察找上門 情侶辯：睡醒後再拿去派出所

2018-06-14 13:13

送貨員煙盒藏毒 辯：上大夜班精神不濟需提神

2018-06-14 13:12

警員肩膀停隻鸚鵡所為何事？替小夥伴找主公啦

2018-06-14 12:39

好糗！大媽錢包丟了報失竊 根本還在車子裡

2018-06-14 12:20

太扯！女友負氣離開 男快手偷4車要追回她

2018-06-14 12:20

民宅行竊賊食髓知味 兩進兩出遭法辦

2018-06-14 12:19

淡水資源回收場大火 濃煙直竄天際

2018-06-14 11:53

警大外籍畢業生中文超溜 同學：他上輩子是台灣人！

2018-06-14 11:44

影╱大打出手！汽車路邊突切出 公車急煞害乘客撞流血

2018-06-14 11:40

影／互看不順眼 礁溪餐廳一場群毆3人傷

2018-06-14 11:09

兒手腳瘀傷疑受虐 警據報查扣監視錄影

2018-06-14 10:43

機車突竄出大火！台銀外火燒12輛車疏散24人

2018-06-14 10:17

土城豆腐工廠驚傳火警！ 消防隊派員搶救火勢已控制

2018-06-14 10:04

悍警鷹眼裡容不下一根針 染毒照樣揪出來

2018-06-14 09:46

專租弱勢老人 北市鐵皮屋失火3死

2018-06-14 00:19

中市又傳托嬰中心疑虐嬰 社會局：調查中

2018-06-13 23:48
看更多

熱門文章

「台灣思想太狹隘！」 娶表妹的部落客移民美國了

2018-06-14 15:14

影／麻豆警分局隊警備隊長 晚間疑舉槍自盡

2018-06-14 20:47

知名律師呂秋遠遭申誡 律師懲戒覆審委員會：情節重大

2018-06-14 18:16

工作壓力大公務員跳橋亡 母：曾勸他辭職不要做

2018-06-14 19:13

F奶女模辛尤里出庭 她的友人穿得更吸睛

2018-06-14 11:52

國巨集團旗下子公司奇力新 涉內線遭搜索

2018-06-14 19:12

王炳忠、侯漢廷互鬥爭寵 他爆：中共最欣賞侯漢廷

2018-06-14 20:06

知名律師呂秋遠 違反律師倫理規定遭申誡

2018-06-14 17:54

桃園公務員跳崁津橋墜橋身亡 遺書留「對不起父母」

2018-06-14 16:39

媽媽帶1歲童吃飯與老闆娘起糾紛 餐廳：「別當失控父母」

2018-06-14 10:25

王炳忠共諜案 陸戰隊最精實99旅險遭滲透

2018-06-14 16:14

笑翻！新娘出嫁丟扇子 小弟弟「好心」撿起丟回

2018-06-14 15:00

警大外籍畢業生中文超溜 同學：他上輩子是台灣人！

2018-06-14 11:44

史上最衰！這台貨車一天被開6張罰單

2018-06-14 18:33

青澀男孩持大量毒品大學旁販售 市價上百萬

2018-06-14 12:47

影／跨境賭博集團重起爐灶被逮 半年賭資達數十億元

2018-06-14 17:53

真恐怖！他癌末瀕死 恐嚇前女友要求陪葬

2018-06-14 11:19

王炳忠涉國安法喊冤 教授直指：他根本小毛粉

2018-06-14 19:28

約僱公務員詐領1千多元加班費 依貪汙罪判刑

2018-06-14 12:02

涉國安法被訴侯漢廷回應了 「新聞稿多與事實不符」

2018-06-14 21:48

新北市警察節慶祝大會 各分局18位贊禮警花亮麗登場

2018-06-14 17:16

檢察高層人事異動 六名「未來檢察長」出爐

2018-06-13 23:44

新北活動中心廁所 驚見男子上吊身亡

2018-06-14 12:02

死後妻才知夫搞婚外情 還要幫他還130萬和解金

2018-06-14 14:16

宜蘭傳命案 凶嫌為400元踹死街友

2018-06-14 19:15

恐怖前男友潛屋硬上 女錄影自保成鐵證

2018-06-14 16:44

內神通外鬼 削中華電4600萬

2018-06-14 00:24

台南中山公園蓮花池浮出男屍 百年老公園靈異傳聞多

2018-06-14 17:55

王炳忠、侯漢廷似有心結…王父請神明開示

2018-06-14 00:15

「我和我的心臟已接受妳...」女子陷交友詐騙險失財

2018-06-14 15:14

警員肩膀停隻鸚鵡所為何事？替小夥伴找主公啦

2018-06-14 12:39

土城豆腐工廠驚傳火警！ 消防隊派員搶救火勢已控制

2018-06-14 10:04

嚇！男在幼兒園前燒炭亡 陳屍半天才被發現

2018-06-14 15:32

檢察長人事角力 「警察殺手」淘汰「司法獒犬」

2018-06-14 16:04

績優員警表揚 九份移蛇超英勇女警獲獎

2018-06-14 14:34

王炳忠：沒拿大陸錢危害國安

2018-06-14 00:10

中市又傳托嬰中心疑虐嬰 社會局：調查中

2018-06-13 23:48

黑貴賓迷路跑到警局報警求救 萌翻波麗士

2018-06-14 19:37

男子早上燒醫院棉被 出院返家又因火警燒成焦屍

2018-06-14 14:18

專租弱勢老人 北市鐵皮屋失火3死

2018-06-14 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top