未成年少女交網友竟遭仲介賣淫 還與室友瓜分錢

2018-06-14 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名年約20初歲的葉姓男子透過網路結識15歲少女，交往後少女翹家北上投靠，他卻仲介少女援交，與楊姓室友則充當馬伕，三人再拆分性交易所得；台北地檢署今依違反兒少性交易、妨害自由及妨害風化等罪，起訴葉、楊及7名中山區酒店經紀。少女則由社會局安置。

檢方調查，前年8月至去年4月間，一名家住中南部的少女，翹家北上投靠葉姓男友，兩人與楊姓室友等人同住北市各旅館。同居期間，葉竟鼓吹少女上網援交，並仲介少女給「茶店」（應召業者）每次性交易3000元，但少女僅分得數百元，其餘則被葉及楊瓜分。

某日少女想離開，葉姓男子拿出本票3萬元（仲介應召站的手續費）要脅還債，並強押她至基隆一處日租套房內，命令乖乖不得離去。直到去年4月間，她趁葉外出時逃出、報案。少女指控，葉姓男子欺騙她交往，實際上仲介賣淫並限制行動，還誆騙她喝下毒咖啡包飲料；少女雙親也對葉提告略誘。

葉姓男子否認犯行，辯稱是少女主動投靠，並沒逼迫援交；另外，他雖然有拿咖啡包飲品給少女喝，但少女是自願喝下，他沒有欺騙。楊男則供稱，是少女自願賣淫，並無強迫，他僅負責載人去接客。

檢警勘查通聯及對話紀錄，認定少女自願離家、同住，葉不構成略誘罪；至於毒咖啡包，因時隔已久查無證據，只憑少女片面指述，難認定涉轉讓毒品。

檢警偵辦此案期間，另查出葉與北市中山區八方、金昌兩間酒店的酒店經紀來往，循線破獲7名酒店經紀，以每節10分鐘抽成140元代價，媒介酒女與客人半套性交易、裸體跳舞陪酒等服務，今一併依妨害風化罪將7人起訴。