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摩鐵業者通風報信幫窩藏通緝犯 第三方警政策略開罰

2018-06-14 17:25聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市刑警大隊今年3月循線到台南市仁德區一家摩鐵通緝犯，業者不配合，還通風報信，幫通緝犯換房間，經警方調閱監視器，業者自知紙包不住火，才告訴警方通緝犯藏匿房間，警方將摩鐵副總經理、主任劉姓父子檔、會計郭姓女子依藏匿人犯罪移送台南地檢署偵辦，檢方緩起訴處分，3人需繳納國庫共18萬；另依第三方警政函請台南市政府觀光局開罰12萬。

高市警局去年推動「第三方警政」，對仁武一家「轟趴天堂」之稱的摩鐵廢止其旅館業登記證，堪稱全台首例；高市警局指出，從2017年11月至今年5月，高市府「第三方警政」共罰鍰41件、累計金額達209萬6000元，命令停業11件、強制拆除2件、勒令歇業10件，廢止營業登8件。其中有大型電子遊藝場被連續裁罰5次，累計開罰25萬；也有夜店雇用少女坐檯陪酒，除了涉及刑法外，社會局、經發局、衛生局等相關單位也開出行政裁罰。

高市刑警大隊偵三隊指出，今年3月追查毒品通緝犯陸姓男子（43歲）、林姓女友（ 38歲）入住台南某汽車旅館，警方第一次向摩鐵業者劉姓副總（61歲）和其子主任（31歲）、郭姓女會計詢問陸的車輛有無入住，3人都謊稱「沒有」。

沒想到，業者在警方離去後，主動通報住707號房陸「高雄警察查你們」，陸和林女要求換506房。警方之後越想越不對，認為線索無誤，折返再回到汽車旅館調閱監視畫面，此時劉姓副總還偷偷以電話二度通知陸「警察回來」，主動協助換508房，全程被監視器錄下，成為「藏匿人犯」證據。

警方調閱監視器，確認陸仍在摩鐵內，先到707號房逮人卻撲空，這時劉姓副總發現紙包不住火，才告訴警方，陸嫌可能跑到508號房，警方二次攻堅進入，當場逮獲2人，並搜出1把空氣手槍、4.2公克毒品。

陸被警方帶回詢問後，陸供出業者曾暗助他藏匿，高市刑大報請南檢分案偵辦，並持搜索票前往摩鐵搜索，查扣監視器主機、螢幕、電腦等相關證物。警方調查，劉姓父子和女會計坦承幫助，但不認識對方，供稱，警方來這邊查案，怕會影響生意。

台南地檢署對劉姓父子、郭女3人依藏匿犯人罪緩起訴一年，分別裁罰12萬、5萬、1萬元；台南市觀光局本月也對汽車旅館業者開罰，業者違反「發展觀光條例」規定，旅館業之受雇人員有玷辱國家榮譽，或損害國家利益，對汽車旅館業者開12萬罰鍰。

高市刑警大隊指出，運用「第三方警政策略」期許業者共同建立安全、乾淨環境，有效降低毒品犯罪。警方若發現不法，結合行政機關裁罰取締、斷水斷電、停止營業或勒令歇業。

摩鐵業者劉姓副總（左）等到警方離去後，打電話給通緝犯陸姓男子通風報信，「有警察來...
摩鐵業者劉姓副總（左）等到警方離去後，打電話給通緝犯陸姓男子通風報信，「有警察來查你」，事後並告知其兒子擔任摩鐵的主任（中）、與會計郭姓女子（右）之後警方若再來查，要怎麼應對。記者劉星君／翻攝
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警方先攻堅到707號房，卻撲空。記者劉星君／翻攝
警方先攻堅到707號房，卻撲空。記者劉星君／翻攝
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業者後來才告訴警方通緝犯躲在508號房，警方二次攻堅進入，當場將陸姓男子、林姓女...
業者後來才告訴警方通緝犯躲在508號房，警方二次攻堅進入，當場將陸姓男子、林姓女友緝捕到案。記者劉星君／翻攝
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毒品通緝陸姓男子接獲摩鐵業者通風報信後，帶著林姓女友趕緊換房間，躲避警方追緝。記...
毒品通緝陸姓男子接獲摩鐵業者通風報信後，帶著林姓女友趕緊換房間，躲避警方追緝。記者劉星君／翻攝
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業者後來才告訴警方通緝犯躲在508號房，警方二次攻堅進入，當場將陸姓男子、林姓女...
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警方現場查到改造手槍、毒品等物品。記者劉星君／翻攝
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摩鐵業者劉姓副總（左）等到警方離去後，打電話給通緝犯陸姓男子通風報信，「有警察來...
摩鐵業者劉姓副總（左）等到警方離去後，打電話給通緝犯陸姓男子通風報信，「有警察來查你」，事後並告知其兒子擔任摩鐵的主任（中）、與會計郭姓女子（右）之後警方若再來查，要怎麼應對。記者劉星君／翻攝
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