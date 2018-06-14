民宅行竊賊食髓知味 兩進兩出遭法辦

2018-06-14 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市黃姓男子在三民區自強路趁著張姓屋主外出運動門忘了上鎖，進屋內涉嫌竊走張6千元及手機後，食髓知味，不到10分鐘再度回到被害人家中，再多偷現金2千元，匆忙跑步離去。警方沿途調閱周邊監視器，發現黃嫌涉有重嫌，持搜索票前往搜索，起出手機贓物，警詢後今天依涉嫌竊盜罪嫌函送法辦。

警方調查，黃姓男子(40歲，毒品、竊盜、搶奪前科)，缺錢花用，6月10日下午3點先騎乘機車到三民區河北一路停好機車後，便步行四周隨機尋找下手目標，黃步行到自強一路時，發現張姓被害人家中大門沒鎖，便大喇喇進入行竊。

黃第一次竊取6千元及手機，短短十分鐘內，再度進入張家中偷走2千元，兩進兩出總共竊取8000元以及手機乙支。黃得手後，步行欲往河北路機車停放處的路上時，為了掩人耳目，途中再隨手偷了另一名謝姓婦人的格子襯衫，變裝後騎乘機車離去。沒想到，格子襯衫成了竊嫌醒目的標誌。