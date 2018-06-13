中市又傳托嬰中心疑虐嬰 社會局：調查中

2018-06-13 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市又傳托嬰中心疑似遭打傷事件！一名陳姓家長13日晚間在「爆料公社」貼文指出，孩子今年1歲2個月送到太平區合法立案的托嬰中心，但6月6日發現孩子的左小腿肚有一條紅帶紫的痕跡，向托嬰中心反映，負責人第一時間先拒絕，透過警方看到監視器畫面，兒子不只被帶到廁所裡，老師手上還疑似拿著棍子，而且也看到孩子單手被老師拉起來。

台中市社會局表示，家長的爆料確有其事，目前全案在調查中，這間托嬰中心是「托育一條龍」協力托嬰中心，若有違法情事依法撤銷保母資格，避免有其他幼童遭受傷害，這名個案目前已另聘到宅式居家保母照顧，社工員持續追蹤本案司法調查狀態。

爆料的家長指出，案發後直接到托嬰中心調閱監視畫面，但負責人告知「他們自己須先釐清，也說社會局告知，如果今天家長要調閱監視畫面也不是說調就能調」。

對此，台中市社會局強調「絕對沒有『監視器不是說調就能調』這項規定」，這間托嬰中心在105年接受評鑑是甲等，托嬰中心以每3年辦理評鑑為原則，每年都會不定期稽查，若有違法一定嚴懲。

爆料人說，事發到6月8日才看到監視器畫面，孩子被抱到監視器死角，老師手上還疑似拿著棍子，監視器會說話，看到孩子單手被老師拉起來，甚至壓頭、被拳頭打，另一面牆有餘光反照回來，沒一秒鐘另一面牆的餘光又不見了。

爆料人說，當下告知負責人「這像是帶進廁所吧？」負責人推辭監視器老舊，事後帶孩子進廁所的老師有承認，但只說是帶孩子進廁所冷靜沒有打孩子。

他們又提前調閱6月4日監視器畫面，看到另一位老師用單手拉孩子的手肘騰空移到另一個位置，並壓住孩子的頭握拳用手關節敲孩子的後腦勺，敲完後腦勺孩子都爆哭了，而這間托嬰中心出現問題的都是自家人，不是媳婦就是女兒。

台中市社會局表示，此案在6月8日通報，家防中心社工員6月10日訪視小孩、6月11日訪視托嬰中心園家及二名老師，園方坦承教育人員行為不當，並向家長道歉。

社會局說，這間托嬰中心共分成4班，收托年齡為0至2歲，目前收托人數20人，托育人員5名。家長認為孩子是翁姓老師責打，但雙方並無共識；另外針對陳姓老師徒手將案主拉起及拍打案主頭部一事，園方有坦成行為不當並致歉。