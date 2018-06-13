通霄電廠舊機組晚間火警 90分鐘撲滅

2018-06-13 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



台電通霄火力發電廠晚間7點多傳出火警，廠內已除役機組的管路冒煙，消防人員據報，花了一個半小時將舊機組殘餘潤滑油燃燒的火勢撲滅，這起意外未造成損失和供電影響。