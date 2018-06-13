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北市鐵皮屋爆炸起火 1長者疑在屋內未逃出

2018-06-13 09:10聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

台北市和平東路3段一處2樓鐵皮建築物，今天早上8時許突然傳出爆炸聲及火災，台北市消防局立即派員搶救。

根據周遭鄰居表示，建築物內有3人待救，目前消防隊初步確認有2人已出來，還有1名男性長者有待確認，現正撲滅火勢中。

北市鐵皮屋今晨起火燃燒。圖/消防局提供
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北市鐵皮屋今晨起火燃燒。圖/消防局提供
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爆炸火災

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