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男子睡金爐旁手機被偷 慣竊辯稱撿到被監視畫面打臉

2018-06-12 12:37聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

高雄市林姓慣竊前天清晨行經彌陀區安樂宮前廣場，見同姓被害人在金爐旁睡著，涉嫌偷走他的手機，被害人睡醒後發現手機不見，報警處理，警方調閱監視錄影器畫面，查出林涉案，林到案後辯稱在路上撿到，警方出示監視錄影畫面戳破林供詞，林承認酒後一時起貪念行竊手機，警詢後今天依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署法辦。

報案人林姓男子（24歲）從北部離鄉背井，在彌陀區的床墊工廠上班，原本借住在朋友住處，因友人家中有事，6月10日無法提供住宿，只好在外面找地方露宿過夜，凌晨3點多，林男因疲倦而暫時在彌陀區產業路安樂宮的金爐旁睡著，清晨5點多睡醒後便發現其拿在手上的手機（價值2萬元整）遭竊，向警方報案。

彌陀分駐所調取監視錄影畫面，發現嫌疑人特徵為男性、禿頭、長髮，騎乘腳踏車至安樂宮廣場，凌晨3點40分走到被害人身旁，確認被害人睡著及四周無人後便下手行竊，經警方根據特徵研判，轄區有多項竊盜前科的林姓男子（40歲）所為。

林平時遊手好閒、經常出沒於彌陀公園，經警員蔡岳廷、丁明浩前往公園查緝，發現林嫌正坐在公園長椅上，經警方詢問，林嫌辯稱手機是他在金爐旁撿到的，他正要拿去派出所報案，經帶同警方前往住處，取出藏於床下手機，警方出示監視器畫面，戳破林嫌謊言，林見已無法狡辯，才坦承涉案，供稱因為酒後一時起貪念而作案，欲伺機變賣未成。

林姓慣竊涉嫌偷取手機，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
林姓慣竊涉嫌偷取手機，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
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