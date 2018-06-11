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影／假女軍官騙癡情台男 警勸：台灣女生比較好

2018-06-11 09:07聯合報 記者游振昇╱即時報導

台灣癡情男臉書認識一名假女軍官，對方自稱是美國支援聯合國派駐阿富汗的維和部隊女軍官昆西，要求男子匯款，銀行行員和員警勸阻，還說台灣的女生比較好，不要被騙走辛苦錢。

保七總隊表示，40多歲詹姓男子本月6日到台銀彰化分行要匯2500美金，他不斷滑手機，神情緊張，女行員覺得怪關心詢問，保七駐警也一起關心，發現是詐騙集團手法，勸男子不要匯款。

男子說，臉書認識外國女軍官，對方說有件重要行李需繳 稅金才能領回，請他先幫忙匯款拿行李。

保七總隊表示，詐騙集團以前都假冒外國男軍官騙台灣女子錢，這是第一次假冒外國女軍官騙男子錢。

詐騙集團冒用外國女子照，謊稱是外國女軍官要騙台灣男子錢，銀行行員和員警合力勸阻。...
詐騙集團冒用外國女子照，謊稱是外國女軍官要騙台灣男子錢，銀行行員和員警合力勸阻。記者游振昇/翻攝
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詐騙集團冒用外國女子照，謊稱是外國女軍官要騙台灣男子錢，銀行行員和員警合力勸阻。...
詐騙集團冒用外國女子照，謊稱是外國女軍官要騙台灣男子錢，銀行行員和員警合力勸阻。記者游振昇/翻攝
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詐騙集團冒用外國女子照，謊稱是外國女軍官要騙台灣男子錢，銀行行員和員警合力勸阻。...
詐騙集團冒用外國女子照，謊稱是外國女軍官要騙台灣男子錢，銀行行員和員警合力勸阻。記者游振昇/翻攝
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詐騙集團

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