能夠偵測車禍的聲音監視器 北市預計今年裝設完成

2018-06-10 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市政府今天指出，目前台北市政府和荷蘭新創團隊將展開合作，未來將在中山北路和民權東西路口，裝設聲音監視器，這套設備能夠偵測出車禍引發的聲響，並立即回傳到交控中心，節省民眾報案的時間。

台北市警察局交通大隊晚間指出，根據他們的瞭解，這套聲音監視器系統，將在今年內裝設在台北市交通行控中心，近日可能會前往中山北路及民權東西路進行場地會勘；未來突然發生車禍後，聲音監視器的鏡頭會跟著音源轉動，現場畫面就會傳送到交控中心內。

交控中心檢視畫面確認是車禍後，就會將訊息轉送到台北市警察局勤指中心，由勤指中心指揮線上警網救援。