恐怖情人威脅分手砲、拍裸照卻不求救 只因覺得丟臉

2018-06-10 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



小惠（匿名）與洪姓男子交往因常被動手動腳申請保護令，2015年8月間女方提分手卻遭不斷騷擾，洪男涉嫌強拍小蕙裸照上傳到臉書和LINE，還將她帶到汽車旅館要求「分手砲」，過程中小惠有機會向攔檢警員、店員求救卻沒這麼做，她除了擔心洪男對家人不利，也坦承自己重面子，覺得這種事很丟臉未即時求援，一、二審法官依妨害性自主罪判洪男4年徒刑；在網路散布猥褻照片等罪判1年3月，得易科罰金。

判決指出，小惠與洪男交往4個月後提分手，洪男多次到他台中住家叫囂騷擾，2016年9月22日晚間他趁小惠騎機車途中強行攔阻，將他拉上車開往快速道路，並突然停在路肩徒手撕破她的衣服強吻並拍下裸照，還威脅配合否則將照片上傳到臉書，小惠以手遮臉相當驚恐。

洪男隨後將車開到服飾店幫小惠買衣服，但因包包和手機被洪男搶走，小惠說，重要證件都在對方手上，不敢貿然離開，洪男又將車開到台中一家汽車旅館，脫光小惠衣物要求她配合最後一次性行為，否則東西不還她過程中洪男又強拍小惠裸照，並涉嫌上傳到她臉書上；事發後洪男帶小惠離開旅館，遇到警察臨檢因交通違規被開單。

小惠一夜驚恐，但洪男控制她的過程中，在店家、汽車旅館以及看到警方和大樓管理員都未求救，她說，因為愛面子，這種事情是很丟臉的事，所以不敢。