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天熱稻產暴增 米商：收了也賣不出去不知怎辦

土地糾紛塑膠繩標地界 鄰居動手剪被罰5千元

2018-06-10 13:00聯合報 記者林敬家╱即時報導

劉姓婦人與洪姓男子各自擁有的土地比鄰，洪男認為劉婦的房屋越界占用他的土地，自行拿了紅色塑膠繩畫界，劉婦認為對方繩子拉出的位置超過，一氣之下拿剪刀將紅繩剪斷，洪男因而提告，台中地院沙鹿簡易庭依損壞他人物品罪判處劉婦5000元罰金，如易服勞役， 以1000折算1日，仍可上訴。

法官認為，劉婦若覺得對方真占用土地，應經由地政機關重新鑑界或調解、訴訟等正當法律途徑救濟，但她卻僅憑自己感覺、主觀臆測擅自損壞紅色塑膠繩，一捆紅繩雖然只要65元，一般人可能認為侵害財產法益輕微，但劉婦未能尊重他人財產權，對對方充滿敵意，若未依刑罰處罰，恐怕有違社會共同生活法規範秩序要求。

劉婦與洪男長期因相鄰的兩筆土地爭議相處不睦；劉婦土地上蓋有一棟一層樓鐵皮房屋，屋外牆壁外掛風扇，洪男認為對方違建占用到他的土地，便買來紅色塑膠繩拉出界線，作為臨時界線標記，劉婦則認為紅繩位置已在她土地範圍內約13公分處，影響她的權益，去年2016年8月28日上午與洪男起爭執，劉婦揚言將塑膠繩剪掉，洪男制止：「你剪掉的話，我要告你毀損」，劉婦回「你去告」，隨即剪斷紅繩移除。

劉婦指控洪男沒經過鑑界就直接畫地標，因不滿才剪掉繩子，且繩子才65元不至於違法，法官不採納她的辯詞判處她5000元罰金，如易服勞役， 以1000折算1日。

劉姓婦人剪掉鄰居設置的紅色塑膠繩，被依損壞他人物品罪判處5000元罰金。示意圖
劉姓婦人剪掉鄰居設置的紅色塑膠繩，被依損壞他人物品罪判處5000元罰金。示意圖
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