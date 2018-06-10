警稽查大型重機 彰化139線攔下「蜘蛛女」騎士

2018-06-10 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化警方昨天在八卦山139線取締危險駕駛時，攔下一輛黑色大型重型機車，發現騎乘的黑衣女騎士，扮相有點神似蜘蛛女。照片／彰化警方提供 分享 facebook

最近在彰化通往台中的中彰快速道路出現的一名蝙蝠女騎士，在網路曝光後，聲名大噪，無獨有偶，彰化警方昨天在八卦山139線取締危險駕駛時，攔下一輛黑色大型重型機車，發現騎乘的黑衣女騎士，扮相有點神似蜘蛛女，十足引人目光。

夏日炎炎，假日期間，彰化警方可沒閒著，昨天安排酒測勤務，查獲酒駕31件，其中18人依公共危險罪嫌移送法辦；彰化八卦山139線假日也常有大型重機及超跑奔馳，警方昨天也告發兩件大型重機違規雙黃線迴轉。

縣警局交通隊組長蕭汝上說，最近國內又傳出多起大型重機騎士車禍死亡案件，由於近來天氣炎熱，彰化八卦山139線每逢假日，都有大批大型重型機車及超跑，前往享受風馳電掣的快感，但因139線也是自行車運動的熱門路線，一般汽機車車流量也大，因此常發生車禍，單是去年就發生140件車禍，造成1死132人受傷。

警方昨天聯合監理、環保單位利用假日在139線聯合稽查，依往例在顏氏牧場附近路段，並設有監錄設備，取締車輛改裝、壓車、不當迴轉、超速等危險駕駛行為。但由於大型重機騎士及超跑駕駛人都知道假日此一地點有固定攔查勤務，甚至會互相通報，會特別安分，告發件數不再那麼多，昨天只 告發兩件大型重機違規雙黃線迴轉。

不過，警方攔查時，發現有一輛全黑的大型重機疾駛而來，立即攔下，同時發現竟是年輕的女騎士，她從安全帽到一身車衣也是黑色，與機車設計搭配，彷彿蜘蛛女扮相，造型十分吸引路人目光。聯合稽查人員檢視時，她未發一言，由於未發現有違規行為，隨即放行。

彰化縣警局昨晚也實施酒測勤務，共查獲酒駕31件，其中18人依公共危險罪嫌移送法辦，蕭汝上說，以夜間酒測來說，昨晚查獲件數算是很多，主要是警方鎖定快速道路、高速公路周邊匝道取締，因酒駕民眾疏於注意，查獲件數相對比較多。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康