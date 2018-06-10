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效法大陸「天網社會」？ 台灣夜店也在刷人臉

2018-06-10 09:00聯合報 記者李承穎李奕昕蕭雅娟／台北報導

人臉辨識系統的科技逐漸增強，我國警方、機場等單位早已使用系統來做犯罪預防。現在連台北市信義區的夜店，都在門口處設人臉辨識系統，過濾曾經滋事的「黑名單」。

台北市信義區「ATT 4 FUN」為避免酒客滋事，加強安全管理，本月8日起除新增以X光機檢查有無刀械、毒品等違禁品，也開始透過人臉辨識系統拒絕「黑名單」消費，並在門口貼出告示。

業者引進「人臉辨識系統」，以鏡頭拍攝進場客人，連線電腦資料庫系統比對，曾在夜店滋事的客人，臉部會被建入資料庫；一旦有不良紀錄的酒客出現，可拒絕入場，必要時通報警方，避免治安疑慮。

台北市信義區「ATT 4 FUN」大樓加強安全管理，透過人臉辨識系統拒絕「黑名單...
台北市信義區「ATT 4 FUN」大樓加強安全管理，透過人臉辨識系統拒絕「黑名單」消費。 圖／台北市信義警分局提供
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夜店查客人的臉 禁止「黑名單」入場

警方說，業者自行過濾有滋事疑慮的客人，會提高整體犯罪預防，有些客人知道自己被建檔，會比較收斂，警方也能利用業者提供的照片，追查滋事卻逃逸的嫌犯；過去單憑監視器畫面，有時臉部模糊，會難以比對。

現行警方所使用的人臉辨識系統，與戶役政資訊系統和刑事局兩單位連線，若沒有前科，上頭僅會顯示姓名、身分證字號和戶籍地址等基本資料，若曾有過刑案，就會列出曾經涉及的刑事案件。

系統是以人臉的鼻型、嘴型和眼睛距離等五官特徵作為判斷依據，只要不太過側面，便能掃出正確對象。

據指出，系統會以相似程度從第一名到最後一名顯示可能的對象，最多可以設定到200人，因為有時候不見得第一名就是正確對象，輸入的相片必須盡量是正面的影像。

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八百壯士衝立院 警用人臉辨識揪人

四月廿五日八百壯士衝撞立法院，毆打警察、記者，警方沒日沒夜查看蒐證帶，並使用人臉辨識系統輔助，1張人臉約跑出50個相似的人物，再比對居住地、職業、社群等，最後成功找出10多名涉案人士。

近來警察執勤時，隨身攜帶M-Police，當遇上失智老人或是不願配合盤查的人，使用人臉辨識功能，就能加快掌握身分，越來越多案例顯示，成功找到失智老人身分，迅速通知家屬接回。在協尋走失人口上，這套系統也發揮不少效用。

北市一名警官指出，目前警察在街頭上執行各種勤務，合法的蒐集治安顧慮人口、詐騙車手慣犯等人的即時影像，事後均會建檔。街頭上的「生活照」比起身分證上的照片，更加寫實、即時，若未來有人臉辨識系統，街頭照片這將會是資料庫基礎。

基層員警指出，派出所員警巡邏時，若攔下嫌疑人，以小電腦當場拍照，正確性較高；但是偵查隊後續追查嫌犯，以臉書或監視器畫面輸入，有時角度不是很正面，就會較難比對。

陸「最大監控系統」 全國1.7億個鏡頭

中國大陸設計的「最大監控系統」，有人臉辨識系統功能，將臉部資料與全國資料庫進行比對，可以掌握一個人的基本年籍資料、種族和家庭成員，還能知道過去一周常去的地方、開的車輛和接觸的朋友等功能。甚至有逃犯為了去看歌神張學友的演唱會，因演場會現場的監視器具有人臉辨識功能，演唱會還沒聽完就被警方帶走。

目前大陸已有1.7億個監控鏡頭，未來3年將再安裝4億個鏡頭，許多鏡頭都有人臉辨識功能。英國廣播公司（BBC）駐北京記者沙磊（John Sudworth）就曾在貴州省貴陽市充當嫌犯，測試系統找人能力，短短7分鐘就被公安找到。

雖在改善治安上發揮功能，但也引發隱私權爭議。許多人擔心人臉辨識系統侵犯隱私，除我國警方已透過人臉辨識系統辦案外，現在連進夜店都被拍照，可能演變成大陸無所不在的「監控社會」。

夜店「刷臉」合法嗎？ 資訊不流出即可

警方指出，以夜店來說，這是業者與消費者之間的「契約」，業者在店家門口就已告知會採人臉辨識，消費者若不願意被拍，可以選擇其他夜店，業者也有權利選擇適當的消費者，但業者應避免將拍下的照片流出，給有心人士使用。

台北市副市長林欽榮五月召開記者會宣布，北市府將於明年花費1.4億新台幣，建置1.26萬盞智慧路燈，並積極與電信業者、ICT產業業者合作，未來的路燈，可能有5G網路建置、車潮人流分析、PM2.5偵測等功能，還有人臉辨識功能。

此話一出，也引起部分學者及人權團體質疑個人隱私可侵害問題，台北市府只能強調，將嚴格把關，不會侵犯民眾的個人隱私。

桃園機場建置的人臉辨識警報系統，可鎖定特定對象臉部特徵，只要此人進入機場航廈系統...
桃園機場建置的人臉辨識警報系統，可鎖定特定對象臉部特徵，只要此人進入機場航廈系統就會示警。 圖／聯合報系資料照片
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台灣將變「監控社會」？ 警：不可能

警方表示，各種偵察方法是相輔相成，未來若有「人臉辨識」當然是樂見其成，但是人臉辨識的準確率並非百分之百，仍然需要搭配其他的偵查方法，來驗證人臉辨識結果是否正確。

警方直言，治安事件發生時，傳統作法是調閱監視器、搜尋網路照片、跟監、查訪等，若出現斷點時，使用人臉辨識，宛如「走捷徑」，但也只能作為辦案參考，還是得持續跟監、調閱監視器等作為，直到找到嫌犯。

警方說，我國目前在公共場所的監視系統，多數還不具備人臉辨識功能，警方頂多調閱監視器畫面後，輸入系統內比對，在人權日益高漲的台灣，要比照大陸的模式，「根本不可能」。

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