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影／三重重陽橋驚傳男子跳水 胸前疑似有嬰兒揹袋

2018-06-09 18:04聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市消防局今天下午4時43分獲報，三重區重陽橋上有人抓著欄杆疑似要跳水，消防人車趕抵時，並未發現橋上有人，已調派船艇下水搜尋中。

據開車經過重陽橋的報案人表示，看到一名男子已爬過機車道，兩隻手就抓著欄杆，胸前看起來不知道是背包反背還是揹著嬰兒，但看起來像是嬰兒的揹袋。

警方表示，報案人指稱的地點位於重陽橋北市與新北市交界處，橋上並未發現遺留物，目前新北市消防局已調派船筳及水上摩托車下水搜尋中。

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新北市消防局今天下午4時43分獲報，三重區重陽橋上看到一名胸前有嬰兒揹袋的男子，...
新北市消防局今天下午4時43分獲報，三重區重陽橋上看到一名胸前有嬰兒揹袋的男子，抓著欄杆疑似要跳水，消防人車趕抵時，並未發現橋上有人，已調派船艇下水搜尋中。記者王長鼎／攝影
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新北市消防局今天下午4時43分獲報，三重區重陽橋上看到一名胸前有嬰兒揹袋的男子，...
新北市消防局今天下午4時43分獲報，三重區重陽橋上看到一名胸前有嬰兒揹袋的男子，抓著欄杆疑似要跳水，消防人車趕抵時，並未發現橋上有人，已調派船艇下水搜尋中。記者王長鼎／攝影
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新北市消防局今天下午4時43分獲報，三重區重陽橋上看到一名胸前有嬰兒揹袋的男子，抓著欄杆疑似要跳水，消防人車趕抵時，並未發現橋上有人，已調派船艇下水搜尋中。記者王長鼎／攝影
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新北市消防局今天下午4時43分獲報，三重區重陽橋上看到一名胸前有嬰兒揹袋的男子，抓著欄杆疑似要跳水，消防人車趕抵時，並未發現橋上有人，已調派船艇下水搜尋中。記者王長鼎／攝影
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