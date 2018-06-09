影／三重重陽橋驚傳男子跳水 胸前疑似有嬰兒揹袋

相關新聞
心疼！因抓傷小朋友 幼童10指甲被剪到「見血見肉」2018-06-09 13:44
短褲妹機車飆上國道還打手機 網友：左手那包是亮點2018-06-09 14:26
視障旅客撞柱濺血意外 台鐵：積極檢討2018-06-09 13:23
孝女顧失智父、自己也中風 哥哥願終養2018-06-09 17:32
登山兼淨山 高雄仁武警察分局這樣慶祝警察節2018-06-09 17:14
男疑弒癌末母後燒炭亡 學者：里鄰長機制應加強2018-06-09 15:34
助失蹤人口返家 台北市員警成尋人高手2018-06-09 15:05
影／趁店家打烊摸走近萬商品 警調閱監視器逮人2018-06-09 15:05
基隆民宅堆滿回收物火燒厝 鄰居氣罵：燒第3次了2018-06-09 13:23
影╱海釣船彭佳嶼外海火燒船 21人虛驚幸平安2018-06-09 11:26
扯！裝滾燙水惡作劇 小學生喝下燙傷2018-06-09 10:55
熱昏！男子倒路邊9小時 警巡邏尋獲速送醫2018-06-09 10:38
高雄某國立大學女畢業生 畢業典禮前墜樓身亡2018-06-09 09:35
要走私毒品至世界各地 運香港泰國柬埔塞失敗判刑2018-06-09 09:20
國三後龍路段貨車拖板車撞擊 受困男救出仍不治2018-06-09 08:02
維護新莊副都心治安 昌平派出所動土2018-06-09 07:44
悲劇！不堪貧病壓力 40歲男疑悶死癌末母親後燒炭亡2018-06-09 01:08
1天2意外 中華電信2人罹難2018-06-09 00:58
拼裝車、三輪車違法載客 彰縣擬立法管制2018-06-08 23:30
「簡直不要命！」 彰化採蚵車載小學生翻車2018-06-08 23:28
私人遊艇4乘客落入外雙溪 僅剩1人待救2018-06-08 22:58
麥拉倫超跑這下遜了？時速82公里就吃了超速罰單2018-06-08 21:27
詐騙集團車手自創門戶 2年騙1600萬元2018-06-08 20:08
影／台中大里透天厝大火 70歲屋主命喪火場2018-06-08 19:40
3噸纜線壓死中華電信員工 堆高機駕駛到警局狂發抖2018-06-08 19:14
越南扒手1年來台9次 專偷菜籃族手機、錢包2018-06-08 18:53
桃園敬鵬大火受傷 呂宗郁會氣喘 進步中2018-06-08 18:21
男子鋸樹不慎被樹幹壓到 頭部變形無生命跡象2018-06-08 18:07
加國人在台犯罪牽連法國人 遭起訴2018-06-08 17:57
救護車撞上大型重機無人受傷 新店警將釐清肇事原因2018-06-08 17:57
影／超魯通緝犯與警鬥智 匯款收據當場被起底2018-06-08 17:25
談判選錯地方？兩幫人馬叫囂聚集 大批警驅離2018-06-08 16:00
學童搭採蚵車遊潮間帶 上坡倒退嚕側翻9人受傷2018-06-08 15:24
夾娃娃頭過身沒過 他硬扯象鼻成竊盜犯被法辦2018-06-08 14:52
中華電信意外2死 電纜線壓破肚、公務車燒死人2018-06-08 14:50
嘉市大同國小校外教學 鐵牛車翻車 8名學生輕傷2018-06-08 13:56
小黃違停被開單怪政府 運匠被法院打臉2018-06-08 12:41
熱門文章
員警承辦竊案被監察院彈劾 警轟：以後誰還敢辦案？2018-06-09 11:04
悲劇！不堪貧病壓力 40歲男疑悶死癌末母親後燒炭亡2018-06-09 01:08
假好心收容2翹家女 當著她朋友面前強暴她2018-06-09 08:22
短褲妹機車飆上國道還打手機 網友：左手那包是亮點2018-06-09 14:26
國三後龍路段貨車拖板車撞擊 受困男救出仍不治2018-06-09 08:02
更新／高市小港驚傳夫砍傷妻 夫與警方對峙中2018-06-08 22:00
高雄某國立大學女畢業生 畢業典禮前墜樓身亡2018-06-09 09:35
女大生畢典前墜樓亡 IG寫「對不起我沒辦法再努力了」2018-06-09 12:30
麥拉倫超跑這下遜了？時速82公里就吃了超速罰單2018-06-08 21:27
影╱涉聯手「法王」炒股 王永慶外甥女謝佳真50萬交保2018-06-09 01:28
畢業當天墜樓亡 女大生原八月要出國留學2018-06-09 12:02
家破人亡！男疑弒癌末母後燒炭亡 檢今相驗查死因2018-06-09 07:18
疑爭風吃醋三重兩幫人馬鬥毆 造成2死3傷2018-06-09 13:16
3噸纜線壓死中華電信員工 堆高機駕駛到警局狂發抖2018-06-08 19:14
想進場喝酒要通過X光機、人臉辨識 信義區夜店安檢變嚴2018-06-09 00:23
影／台中大里透天厝大火 70歲屋主命喪火場2018-06-08 19:40
基隆民宅堆滿回收物火燒厝 鄰居氣罵：燒第3次了2018-06-09 13:23
扯！裝滾燙水惡作劇 小學生喝下燙傷2018-06-09 10:55
私人遊艇4乘客落入外雙溪 僅剩1人待救2018-06-08 22:58
攀人妻卻刷她48萬 姦殺小模凶嫌認罪獲輕判後再改口2018-06-08 21:54
心疼！因抓傷小朋友 幼童10指甲被剪到「見血見肉」2018-06-09 13:44
一封簡訊逆轉案情！控兄害死媽 實情是她見死不救2018-06-09 00:58
男子夜闖高科大女生宿舍 學生反映內衣被偷2018-06-09 11:40
影／高市驚傳夫持刀砍殺妻 雙方對峙近2小時警逮人2018-06-09 00:56
視障旅客撞柱濺血意外 台鐵：積極檢討2018-06-09 13:23
夫6年前偷情生子 她一念之差、錯過求償時機2018-06-09 16:10
影／台南巡守大隊成軍 唱出維護治安的堅持2018-06-09 14:44
王永慶外甥女涉炒股 遭搜索約談2018-06-08 22:56
少女遭猥褻和解收場 女方說「人都會犯錯」2018-06-08 22:57
影╱高雄夫砍妻20多刀 只因懷疑妻與人有染2018-06-09 13:25
台南南化滅門血案 南檢提起公訴 法官當庭羈押凶嫌2018-06-08 19:29
派出所員警眼尖 查獲毒蟲再追出毒販起出大批毒品2018-06-09 01:58
北檢檢察官詹騏瑋遭彈劾 詹騏瑋表示遺憾2018-06-08 19:13
屏東潮州群毆案 警方：主嫌沒邀死亡男大生2018-06-09 13:04
夫抓姦不會蒐證 照片都單獨一人、穿好好2018-06-09 11:30
南投桃太郎村涉嫌占用國有地 負責人被起訴2018-06-08 20:23
詐騙集團車手自創門戶 2年騙1600萬元2018-06-08 20:08
賣3包微量安毒判刑11年半 律師：法官仁至義盡2018-06-08 19:12
「簡直不要命！」 彰化採蚵車載小學生翻車2018-06-08 23:28
17歲少年撂7名成人 毒打哥哥情敵2018-06-08 20:54
留言