影／台南巡守大隊成軍 唱出維護治安的堅持

2018-06-09 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市警察局今舉行警察節慶祝大會，由代理市長李孟諺表揚各績優警察人員外，義警、民防、守望相助隊、義交、志工五力大會師，宣告全國首支守望相助巡守大隊正式成軍，行政院長賴清德也以錄影方式現身，肯定昔日夥伴付出與努力。尤其李孟諺、局長黃宗仁、義警副大隊長康銀壽、守望相助大隊長宋俊明「四大天王」高唱《堅持》，表達警民共同維護治安的堅持。

「祝福大家警察節，佳節快樂！」賴清德特地以錄影方式，肯定台南波麗士付出與努力。他感謝台南市警局團隊在黃局長的帶領之下，群策群力，為治安工作打拚，使台南市的治安狀況滿意度，在警政署的評比中一都有最優異的表現，已經連續24次獲得六都第1。

他表示，北上擔任行政院長以來，仍時常懷念在台南與各位夥伴共同奮鬥的日子，他也沒有忘記各位警察同仁對治安的貢獻，因此行政院積極爭取立法院的支持， 趕在警察節之前，於上個月23日通過警察人員人事條例修正案， 這不僅可以提升基層警消同仁的待遇，鼓舞中階警官的士氣，也是對勞苦功高的警消同仁最直接的肯定。同時，李市長也會在明年編列警消的危險加給，這些都是對大家的肯定。

這場警察節慶祝大會當中， 局長黃宗仁邀請同仁及協勤五力，與鄰座握手，互道「警察節快樂」外，還邀李孟諺、義警副大隊長康銀壽、守望相助大隊長宋俊明「四大天王」高唱《堅持》，表達警民共同維護治安的堅持。