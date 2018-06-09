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視障旅客撞柱濺血意外 台鐵：積極檢討

2018-06-09 13:23聯合報 記者侯俐安╱即時報導

前天晚上台鐵列車抵達台北站後，第五、第八車各下來一位視障旅客，在一名保全引導之下，兩名旅客採「母雞帶小雞」方式在月台行走，後方的視障旅客在途中撞上月台柱子，造成頭部撕裂傷出血並送至醫院，一名女乘客目擊，後來在網路發文，質疑台鐵保全僅由一人引導兩名視障者，「是人力不足還是訓練不足？」台鐵表示，過去採此母雞帶小雞方式引導視障旅客未發生問題，這次意外發生將會積極檢討，未來改採一對一服務。

該名旅客指出，前晚她看到整個過程有許多處理不當部分，例如台鐵站務員試圖移動傷患，以及鐵路警察、台鐵工作人員態度不友善，從頭到尾沒有人主動向傷患表明身分，鐵路警察在一公尺外大聲要求傷患提供身分證明文件，傷者小聲說在左邊口袋，但月台上聲音很多、鐵路警察站太遠也根本聽不到，她向警察轉述在左邊口袋，警察才蹲下找，還抱怨找不到，台鐵工作人員老花嚴重看不到證件文字，還要她幫忙抄寫。

旅客指出，大家普遍對視障者使用的工具很陌生，她詢問傷患是否需要通知家人或朋友，傷患表示需要使用手機、才能找到電話，許多視障者適用聽、說方式使用手機，但醫療人員及警察在過程中一直試著拿走手機，說幫傷者看、或大聲說話，導致siri功能無法使用。直到最後，都沒有人跟傷患說抱歉發生這樣的事情，讓她質疑，究竟台鐵保全的工作內容涵蓋了什麼？一個人可以引導兩位視障人士嗎？到底是人力不足？還是訓練不足？

台鐵也表示，這次意外發生將會積極檢討，未來會改採一對一服務，台北站值班陳姓副站長在事發後立即趕至台大醫院當面致歉，並給旅客1200元紅包慰問，同時留下台北站連絡電話，以辦理後續慰問及醫療費用申請事宜。另外，經調查站務人員為一名64歲員工，並無不友善或態度差情況；據了解，鐵路警察也感覺委曲，並表達並無態度不好情況。

前天晚間一名視障旅客在台北車站月台撞上柱子受傷。圖／翻攝自爆料公社
前天晚間一名視障旅客在台北車站月台撞上柱子受傷。圖／翻攝自爆料公社
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台鐵警察視障

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