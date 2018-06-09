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男子夜闖高科大女生宿舍 學生反映內衣被偷

2018-06-09 11:40聯合報 記者林保光╱即時報導

國立高雄科技大學楠梓校區昨傳陌生男子夜闖女生宿舍，1名女生迎頭撞見這名「大叔」，嚇得花顏失色，這男子馬上奪門逃出，觸動逃生門警報器，女生嚇得不敢睡覺。校方追查沒著落，昨天下午向警方報案。有學生向家長說同學內衣被偷，全案正由高雄市警楠梓分局追查中。

警方調查，這名年約30多歲的男子穿著紅色上衣、藍色五分褲，昨天凌晨1點多闖入高科大楠梓校區女生宿舍，當時多數女生在寢室，仍有人在盥洗室及交誼廳，其中1名女生在1樓走道，正撞見從2樓下1樓的這名陌生陌生男子，嚇得說不出話，但這名男子從只能推出不能自外推入的逃生門逃出，觸動逃生門警報器，引起騷動。

由於女生宿舍晚間11點30分就門禁，女生向宿舍輔導員及樓層幹部反映有陌生男子闖入，還有學生反映，有人嚇得睡不著覺。校方原本以為有人偷偷帶人進宿舍，擷取監錄影像照片，在宿舍內公告注意，但後來有人將傳出影像，校方才向楠梓警分局報案。

警方勘查宿舍，發覺宿舍靠近楠梓區德民路有熱水管施工，2樓盥洗室外的曬衣空間，僅以狀似鐵絲網的塑膠網防護，是避免曬衣遭風吹外宿舍，懷疑這名男子攀爬施工水管上2樓，下樓後才撞見女生，自逃生逃離宿舍後，從德民路側門逃出，徒步狂奔離去。

警方初步調查沒學生受傷害，也無財物損失，不過，今天有學生家長反映，有住宿女生向同學說待晾乾的內衣遭竊，正由警方瞭解中。校方表示已立即請廠商，加強宿舍各樓層曬衣場的防護措施。警方表示，基於大學校園自治規定，警方已通知校方，若校方來函請求協助，警方將進校園加強巡邏，目前僅派員在校園外巡守。

陌生男子夜闖高雄科大楠梓校區女生宿舍逃離的影像。記者林保光／翻攝
陌生男子夜闖高雄科大楠梓校區女生宿舍逃離的影像。記者林保光／翻攝
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陌生男子夜闖高雄科大楠梓校區女生宿舍的影像。記者林保光／翻攝
陌生男子夜闖高雄科大楠梓校區女生宿舍的影像。記者林保光／翻攝
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高雄科技大學楠梓校區傳陌生男子夜裡闖入女生宿舍。記者林保光／攝影
高雄科技大學楠梓校區傳陌生男子夜裡闖入女生宿舍。記者林保光／攝影
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警方發現女生宿舍曬衣場的塑膠防護網未固定，可輕易撥開。記者林保光／翻攝
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宿舍

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