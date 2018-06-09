要走私毒品至世界各地 運香港泰國柬埔塞失敗判刑

2018-06-09 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



綽號「明哥」等人組製毒販售集團，由同夥洪男在霧峰區租鐵皮倉庫製造三級毒品一粒眠，將毒裝在烏龍茶包裝袋，欲以郵寄走私世界各地，運一粒眠及K他命至香港、泰國被查獲，要走私至柬埔塞在桃園機場被查獲，檢警查扣一粒眠36萬1000錠，依毒品危害防制條例罪將洪男判刑9年6月、運毒的李男7年2月，在逃「明哥」等人由檢警追緝中。

判決書指出，洪男（42歲）明失硝甲西泮（俗稱一粒眠）屬第三級毒品，仍與綽號「明哥」男子、及不詳成年人勾結，由洪以變造身分證向黃男承租台中市霧峰區中正路的鐵皮倉庫，將倉庫鑰匙交給「明哥」使用。

「明哥」指示同夥將一粒眠的原料硝甲西泮載至倉庫，再將硝甲西泮及非屬毒品成分的Mannitol混合壓製成錠，再以紅色上膜、鋁箔底紙包裝，每10粒為1片，20片為綑，5萬錠為1箱。

「明哥」等視各地需求的數量，將一粒眠裝入烏龍茶包裝袋內，以封口機彌封後，再裝入茶葉罐內裝箱，並以郵寄方式寄送至世界各地。

洪男利用王男曾向他借款，取得王的身分證，為求避免寄送含有毒品的包裹遭查獲，由「明哥」將王的身分證照片，更換為李男（53歲）的照片，變造身分證，再將變造造身分證列印成紙本。

105年10月24日，洪男駕車載裝有2萬顆一粒眠的茶葉罐紙箱，至大甲區某檳榔攤，以變造身分證在貨運單填寫，再由李男載到大甲庄美郵局，郵寄至香港，由同夥黃男前往香港領取包裹，包裹送香港九龍尖沙嘴天文台圍的寶軒酒店時，為香港警方查獲。

洪男又於106年3月16日，前往彰化大村郵局，郵寄裝有K他命的包裹至泰國，包裹抵達泰國後，泰國警方當場拆驗，在包裹內查獲夾藏在茶葉包裝內的K他命8公克。

去年7月17日，洪男持變造身分證至大甲區國光郵局，郵寄裝有1萬5000錠一粒眠的包裹寄至柬埔塞，在桃園機場航空郵件處理中心，為員警當場查獲。

同月20日，警方持搜索票在洪男的位於草屯鎮芬草路住處、轎車內、霧峰區鐵皮倉庫內，查扣34萬6000錠的一粒眠、以及K他命等毒品。