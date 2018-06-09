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國三後龍路段貨車拖板車撞擊 受困男救出仍不治

2018-06-09 08:02聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

一輛大貨車今天清晨6點多在國道三號125公里苗栗縣後龍北上路段與拖板車發生碰撞，停在內側車道的貨車有2人受困，後龍消防分隊據報趕往救援，以破壞器材將受困者救出，但乘客座年約45歲的男子身上多處骨折，已無心跳呼吸，送醫急救仍宣告不治，貨車駕駛未受傷。

事故路段接近二高大山交流道，警方在6點40分左右排除狀況，恢復正常交通，車禍發生原因及責任調查中。

國道3號苗栗縣後龍北上路段清晨6點多發生貨車、拖板車碰撞事故，貨車2人受困，警方...
國道3號苗栗縣後龍北上路段清晨6點多發生貨車、拖板車碰撞事故，貨車2人受困，警方及救援人員到場處理。圖／記者胡蓬生翻攝
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國道車禍骨折

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