國三後龍路段貨車拖板車撞擊 受困男救出仍不治

2018-06-09 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



一輛大貨車今天清晨6點多在國道三號125公里苗栗縣後龍北上路段與拖板車發生碰撞，停在內側車道的貨車有2人受困，後龍消防分隊據報趕往救援，以破壞器材將受困者救出，但乘客座年約45歲的男子身上多處骨折，已無心跳呼吸，送醫急救仍宣告不治，貨車駕駛未受傷。