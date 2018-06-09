悲劇！不堪貧病壓力 40歲男疑悶死癌末母親後燒炭亡

2018-06-09 01:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



疑因長期照顧癌症末期老母親壓力過大，吳姓男子將母親悶死後以被子覆蓋。圖/翻攝畫面 分享 facebook

台南市安南區40歲吳姓男子近年獨力照顧癌末臥床62歲老母親，疑因不堪貧病壓力與生活負擔，4日留遺書稱「應母親要求，先在家中以棉被悶死母親」，再回自己房間燒炭自殺，因連續5天未上班雇主通知家屬，家屬昨晚會同警方破門，發現母子各自陳屍房內。檢方訂今天相驗，了解兩人死因。

吳家四口命運多舛，父親、胞兄10餘年前先後因工安意外傷殘、重病洗腎無法工作，積欠醫藥費用最後仍不幸過世，吳姓男子在工業區辛苦工作月入約3萬元，還要照顧子宮頸癌末母親，母親飽受病痛所苦，他的工作生活壓力大，母子近年獨居老家房子相依為命。

吳姓男子的嬸嬸昨（8）日間接獲死者雇主通知，打電話又一直連絡不上兩母子，於是向警方報案，安順派出所員警通知鎖匠開門，現場一陣異味，員警進入屋內見吳母躺在一樓客廳床上，遺體以被子整齊覆蓋，吳姓男子則陳屍樓上房間，一旁有留下灰燼的金爐。

台南市警三分局依現場狀況研判，遺書可信度高，死者親戚指認遺書是吳筆跡，對母子身亡沒有意見，警方依現場兩名死者簽名遺書及陳設完整、門窗內鎖沒有外力破壞，初步研判吳先悶死母親再燒炭，檢察官指示今天相驗。

警方表示，遺書放在吳身旁桌上，內容提及父兄相繼重病過世，還留下負債，原想等母親癌末過世後自殺解脫，但母親稱「太痛苦，要求將她悶死」，他不忍媽媽受苦，決定照母親的話去作，遺書最後有母子簽名，日期6月4日。

南市警三分局安順派出所指出，昨（8）日晚接獲張姓女子報案，指稱已經5天聯絡不上住在安南區安西里安和路的62歲楊姓妯娌，安順所員警立即前往了解，到達後發現住戶大門深鎖，通知鎖匠及救護人員到場，經開鎖進入發現楊姓婦人及他的吳姓兒子陳屍屋內。

現場一封遺書，內容指楊婦罹患癌症多時已達末期，因治療疾病花費醫藥費龐大、欠下債務無力償還，選擇燒炭結束生命。南市警三分局偵查隊表示，檢察官已指示今天相驗調查死因。

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