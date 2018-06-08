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私人遊艇4乘客落入外雙溪 僅剩1人待救

2018-06-08 22:58聯合報 記者李承穎╱即時報導

台北市消防局今天指出，一台私人遊艇今晚10時許在士林橋下外雙溪，有2名民眾落水，在船上的2名遊客見狀，便跳下水救援，消防局獲報後，將3名民眾救上岸，1人待救，目前仍在搜尋中，落水原因仍待釐清。

消防局救出3名民眾。記者李承穎/翻攝
消防局救出3名民眾。記者李承穎/翻攝
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