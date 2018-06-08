私人遊艇4乘客落入外雙溪 僅剩1人待救

相關新聞
誇張！男騎機車掛門牌 警：可罰款扣車2018-06-08 21:18
詐騙集團車手自創門戶 2年騙1600萬元2018-06-08 20:08
麥拉倫超跑這下遜了？時速82公里就吃了超速罰單2018-06-08 21:27
影／台中大里透天厝大火 70歲屋主命喪火場2018-06-08 19:40
3噸纜線壓死中華電信員工 堆高機駕駛到警局狂發抖2018-06-08 19:14
越南扒手1年來台9次 專偷菜籃族手機、錢包2018-06-08 18:53
桃園敬鵬大火受傷 呂宗郁會氣喘 進步中2018-06-08 18:21
男子鋸樹不慎被樹幹壓到 頭部變形無生命跡象2018-06-08 18:07
加國人在台犯罪牽連法國人 遭起訴2018-06-08 17:57
救護車撞上大型重機無人受傷 新店警將釐清肇事原因2018-06-08 17:57
影／超魯通緝犯與警鬥智 匯款收據當場被起底2018-06-08 17:25
談判選錯地方？兩幫人馬叫囂聚集 大批警驅離2018-06-08 16:00
學童搭採蚵車遊潮間帶 上坡倒退嚕側翻9人受傷2018-06-08 15:24
夾娃娃頭過身沒過 他硬扯象鼻成竊盜犯被法辦2018-06-08 14:52
中華電信意外2死 電纜線壓破肚、公務車燒死人2018-06-08 14:50
嘉市大同國小校外教學 鐵牛車翻車 8名學生輕傷2018-06-08 13:56
小黃違停被開單怪政府 運匠被法院打臉2018-06-08 12:41
助3名女大生引熱議 所長：她們確實花到沒錢住宿2018-06-08 12:26
中華電信員工駕車自撞燒死 妻女哭：叫他開車要小心2018-06-08 12:11
又一樁！中華電信公務車撞電桿起火 1人成焦屍2018-06-08 10:43
悚！中華電信卸貨出意外 工人遭纜線壓破肚死亡2018-06-08 10:36
轎車呼嘯而過離奇側翻 目擊民眾：嚇壞了2018-06-08 10:25
疑大她24歲的男友偷吃 女欲攜兒跳海被警救回2018-06-08 09:52
女子與男友吵後跳魚塭 幸好旱季池水乾涸獲救2018-06-08 09:49
高雄鼓山BMW火警 疑後車箱內起火2018-06-08 09:15
首例！萬安演習台中商人撞騎士 他驚「罰15萬？」2018-06-08 09:13
車禍撞爆安全氣囊 金屬片刺入駕駛左胸2018-06-08 00:31
酒駕爹失控 1歲兒沒坐安全椅喪命2018-06-08 00:31
山友迷路求援 直升機來了卻不搭要繼續走2018-06-07 23:27
陳亭妃助理父親自焚 家屬昨日低調招魂2018-06-07 22:54
三重警匪對峙 嫌犯朝警開槍後躲進公寓2018-06-07 22:02
母放任女兒全裸公園玩耍 挨批「家長有病嗎？」2018-06-07 21:05
檢方查慶富少東落跑 警喊冤：不知這麼嚴重2018-06-07 18:49
男子跳月台遭自強號撞上 台鐵彰化站南下列車延誤2018-06-07 18:36
熱門文章
她想借錢哥哥只給24元還求省點花？ 下秒發現誤會啦！2018-06-08 11:19
停車場驚見阿伯「上吊」 網友嚇壞：怎麼不回家做2018-06-08 10:14
保母舉辦6小時吃到飽性愛派對 警方臨檢逮9男2女2018-06-08 16:55
又一樁！中華電信公務車撞電桿起火 1人成焦屍2018-06-08 10:43
金門破獲詐騙集團逮23名嫌犯 運送嫌犯傷腦筋2018-06-08 11:27
他自爆吃荔枝特殊習慣 網友傻眼：這樣吃會被雷劈2018-06-08 12:16
首例！萬安演習台中商人撞騎士 他驚「罰15萬？」2018-06-08 09:13
屏東潮州群毆案陷腦死 黄建鈞今晨拔管2018-06-08 07:26
悚！中華電信卸貨出意外 工人遭纜線壓破肚死亡2018-06-08 10:36
當應召女險遭男友刺死 她浴血哄對方入睡脫身2018-06-08 12:59
保三總隊刑事警察大隊今掛牌成立 典禮警花司儀超吸睛2018-06-08 11:42
背叛醫師尪與醫界大佬產女 女醫辯「喝醉」賠250萬2018-06-08 17:16
不斷更新／高市小港驚傳夫砍傷妻 夫與警方對峙中2018-06-08 22:00
男被控竊盜蒙冤輕生身亡 監察院彈劾員警和檢察官2018-06-08 14:06
助3名女大生引熱議 所長：她們確實花到沒錢住宿2018-06-08 12:26
陸生認為兩岸應順其自然 但堅持「台灣不能稱國」2018-06-08 16:23
三重警匪對峙昨夜才落幕 新莊又傳槍擊案1命危2018-06-08 10:26
邱毅爆料浩鼎案認錯人 法官：可以道歉2018-06-08 13:28
檢察首長選前大異動 邱太三：調查局長不在名單2018-06-08 08:55
中華電信員工駕車自撞燒死 妻女哭：叫他開車要小心2018-06-08 12:11
學童搭採蚵車遊潮間帶 上坡倒退嚕側翻9人受傷2018-06-08 15:24
影／法官穿囚衣戴手銬腳鐐 為國民參審撩落去2018-06-08 14:02
酒駕爹失控 1歲兒沒坐安全椅喪命2018-06-08 00:31
金門警協助偷渡還當上鎮長 收賄判11年定讞2018-06-08 11:26
詐騙集團移動式機房曝光 利用U盾轉近千萬2018-06-08 15:25
嘉市大同國小校外教學 鐵牛車翻車 8名學生輕傷2018-06-08 13:56
國立大學法研所僑生賣槍銷大陸 警方佈線成擒2018-06-08 10:51
車禍撞爆安全氣囊 金屬片刺入駕駛左胸2018-06-08 00:31
麥拉倫超跑這下遜了？時速82公里就吃了超速罰單2018-06-08 21:27
生前如皮包骨….年邁老母被餓死 兒子：倦累才疏忽2018-06-08 15:52
影／台中大里透天厝大火 70歲屋主命喪火場2018-06-08 19:40
高雄鼓山BMW火警 疑後車箱內起火2018-06-08 09:15
藝人蔡頭法院外毆前員工 判拘役10日2018-06-08 13:02
攀人妻卻刷她48萬 姦殺小模凶嫌認罪獲輕判後再改口2018-06-08 21:54
仰德大道4死車禍 法官勸：生者要趕快走上新生活2018-06-08 12:52
轎車呼嘯而過離奇側翻 目擊民眾：嚇壞了2018-06-08 10:25
山老鼠兄弟黨盜伐相思樹 總價值約70萬台幣2018-06-08 14:00
影／好賺？從基層幹起 他自費百萬創業當詐團金主被逮2018-06-08 12:07
疑大她24歲的男友偷吃 女欲攜兒跳海被警救回2018-06-08 09:52
2男吸毒脫褲愛愛？員警緝毒驚問「打擾了」2018-06-08 12:51
留言