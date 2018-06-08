桃園敬鵬大火受傷 呂宗郁會氣喘 進步中

2018-06-08 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



桃園市平鎮區敬鵬電子工廠4月28日晚上發生大火，釀成6名消防員、2移工死亡，唯一生還重傷的平鎮分隊消防員呂宗郁在加護病房接受一段時間治療後，傷勢漸趨穩定，日前已返回台南官田老家休養。

今天內政部長葉俊榮在台南市長李孟諺陪同下，前往台南官田探視還在休養的呂宗郁，除分別致贈慰問金外，並希望他早日康復，正向陽光，重回工作崗位繼續為民服務。

葉俊榮說，消防署有如一個大家庭，打火兄弟經常在火災中出生入死，發揮正向的力量，保障民眾的生命財產安全，非常值得大家肯定及敬佩，不過他認為消防弟兄平時就要做好心理建設，不斷自我訓練體能，增強應變能力。

葉俊榮呼籲社會大眾包括企業界等，都要熟知防災、救災、自我保護的觀念，進而減輕消防弟兄的負擔。

李孟諺也祝福呂宗郁早日恢復健康，順利請調回台南為鄉親服務，並成家立業，就近照顧父母，以盡孝道。

呂宗郁的父母親是一般勞工，平常有空就會到廟裡擔任義工，協助清潔打掃工作，而呂宗郁也相當虔誠，日前在父親呂丁發、母親吳淑芬陪同到當地信仰中心慈聖宮參拜還願，感謝神農大帝的保佑，經擲筊後獲同意當神農大帝的契子。