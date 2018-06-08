疑大她24歲的男友偷吃 女欲攜兒跳海被警救回

2018-06-08 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市一名33歲的段姓女子因懷疑男友背著她「偷吃」，昨晚竟帶著4歲的兒子到竹圍漁港想要跳海輕生，所幸警方及時找到段女，並通知張姓男友前來化解心結，才讓段女打消輕生的念頭，挽回一場憾事。

警方表示，段姓女子昨晚與57歲的張姓男友發生爭吵後，就帶著兒子搭車離家，張男不久後接到段女的簡訊透露出輕生的念頭，回撥時電話已關機，張男擔心母子出意外，趕緊打110報案，桃園市大園警分局警方透過手機定位系統，查出段女最後發話位置在大園區竹圍漁港，於是立即通報協尋。

大園警分局竹圍派出所警員藍雪旗、張惟捷、王冠皓獲報後前往搜尋，於19時許在竹圍漁港北堤岸邊發現段女母子身影，員警上前關心時，段女仍不停啜泣說著「我不想活了!」，員警見她情緒不穩，先將她帶回派出所安撫情緒。

段女向員警表示，她與男友沒有結婚但有一個4歲的兒子，平時一同經營小吃店，感情也算融洽。但昨日下午她在店裡看到男友與一名女性友人狀似親密，懷疑男友出軌因此發生爭執，心情鬱悶才會想不開。

張姓男友不久後也趕至派出所向段女解釋，經溝通後2人已化解誤會，並感謝員警的及時協助，才沒有釀成不可挽回的悲劇。

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