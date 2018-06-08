酒駕爹失控 1歲兒沒坐安全椅喪命

2018-06-08 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗報導



陳姓男子疑酒駕出車禍，導致由母親抱著坐在副駕駛座的一歲兒子身亡。 記者范榮達／攝影 分享 facebook

陳姓男子二個月前才因酒駕被移送法辦，前晚疑又酒後開車，失控撞上停在騎樓小貨車，陳一歲大的兒子坐在副駕駛座由母親抱著，飛摔到後座，頭部重創死亡，車內另三人分受輕重傷。

警方表示，愛他就要保護他，嬰幼兒乘坐安全座椅，才能保護不被拋飛及最脆弱的頭、頸部。依規定，一歲以下可使用提籃式或後向式安全座椅，四歲以上可使用坐墊式安全座椅，並固定在後座，否則可開罰 。

警方調查，廿四歲陳姓男子四月才涉酒駕公共危險並被吊照，前晚疑再度酒後開車，陳妻坐在副駕駛座抱著一歲兒子，後座另有高姓友人。

陳開車途經大湖鄉中原路，疑要超越前方小貨車時，又要閃避對向休旅車，急轉方向盤時失控，轎車撞進騎樓，車頭嚴重扭曲。目擊者告訴警方，轎車速度很快，聽到巨大撞擊，還一度起火，還好沒有延燒。

消防局據報，救護車趕到時，陳妻自行走出車外，陳抱著頭部變形的兒子在路邊等待救援，高姓男子卡在車內，消防隊員動用破壞器將他救出。

救護車將四人送醫，初步研判都沒有繫安全帶。陳童到院前失去呼吸心跳，急救回天乏術；高前額開放性骨折、凹陷；陳頭部受傷、右膝及右手肘骨折，陳妻多處擦傷。陳抽血換算呼氣酒精濃度值零點五。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康