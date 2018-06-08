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車禍撞爆安全氣囊 金屬片刺入駕駛左胸

2018-06-08 00:31聯合報 記者胡蓬生陳威任／連線報導

蔡姓男子車禍，X光片可見左胸靠近肩部有金屬異物。 記者胡蓬生／翻攝
蔡姓男子車禍，X光片可見左胸靠近肩部有金屬異物。 記者胡蓬生／翻攝
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卅歲蔡姓男子五天前在苗栗竹南鎮酒駕發生車禍安全氣囊爆開，他受傷送醫，醫院發現他左胸有金屬物體貫入，一度懷疑是槍擊；經警方會同車廠技師比對，初步研判可能是方向盤裝設安全氣囊的金屬底座碎片；為何會斷裂，車廠還要釐清。

記者向這家車商營業部查證，廠商表示，肇事轎車是舊型車款，搭配的是日本高田（Takata）安全氣囊。這款氣囊有安全疑慮，公司曾進行召修，但蔡姓車主並未回原廠檢修。

廠商表示，碎片初步判斷可能是氣囊的零配件，但還要送原廠鑑定才能確定。目前在台販售的車款已不再使用高田公司氣囊，但由於召修車款年分已久，有些車可能經過轉手，目前約有二成車主還未回原廠檢修。廠商強調，還沒回廠檢修的車主，隨時都可以回廠檢修。

日本高田集團二○一三年起生產的氣囊，因引發火藥的晶片問題，導致不正常的氣囊充氣爆裂，除車輛有起火疑慮外，氣囊因內部產生的氣壓過高可能破裂，彈飛的金屬碎片增加乘客傷亡風險，引發各品牌車廠大規模召回，累計全球召回車輛逾一億台。

據了解，上月廿七日馬來西亞曾發生安全氣囊意外，至今已有七起死亡事故與高田安全氣囊有關，馬來西亞運輸部因此要求逾七萬名尚未更換高田瑕疵安全氣囊的車主立即改善，否則將受罰。

警方調查，蔡姓男子五天前在竹南運動公園路段發生車禍，送往頭份為恭醫院急救，酒測值經抽血換算達零點九五。醫院從Ｘ光片發現他胸部有可疑的金屬物貫入，但傷口又不像槍擊；因蔡到院不久轉往台中一家醫院，異物未取出，院方未通報槍擊案，但提醒警方有此特殊情況。

苗栗縣警局鑑識科人員調查發現，蔡的車子車窗完好，車體也沒有子彈射入痕跡，警方轉向當時在車內另兩名男子調查，也排除從車內槍擊的可能。

蔡姓男子車禍，X光片可見左胸靠近肩部有金屬異物，取出比對與肇事車方向盤的安全氣囊...
蔡姓男子車禍，X光片可見左胸靠近肩部有金屬異物，取出比對與肇事車方向盤的安全氣囊組件「吻合」。 記者胡蓬生／翻攝
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蔡轉往台中的醫院後，隔天手術取出金屬物，檢視並非子彈彈頭或彈殼，但鏽蝕嚴重。蔡的轎車車齡已十一年，警方聯繫車廠派技師前天會同勘驗，經比對與方向盤內部零件缺口吻合，初步研判可能是方向盤安裝安全氣囊的金屬底座爆裂的零件碎片，但原廠技師表示，還要詢問日本總公司確認。

國外曾發生多起安全氣囊啟動後傷及駕駛或乘客的意外事件，這起原以為可能是槍擊案的車禍，目前調查指向車內零件引發。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

安全氣囊槍擊馬來西亞車禍酒駕

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