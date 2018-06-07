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持續更新／新北三重驚傳槍響 嫌犯主動交出手槍和子彈

三重警匪對峙 嫌犯朝警開槍後躲進公寓

2018-06-07 22:02中央社 新北7日電

新北市三重區力行路今天晚間約8時左右，發生警匪對峙。警方指出，有嫌犯朝警員開一槍後躲進公寓內，警方也加派警力並拉起封鎖線警戒，正全力緝捕嫌犯。

新北市三重區力行路今天晚間約8時左右，發生警匪對峙。圖擷自爆料公社
新北市三重區力行路今天晚間約8時左右，發生警匪對峙。圖擷自爆料公社
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