檢方查慶富少東落跑 警喊冤：不知這麼嚴重

2018-06-07 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



慶富公司副董事長陳偉志疑似潛逃出境，高雄地檢署調查何以未簽到17天警方仍沒發覺，今天首度約談左營警分局新莊所前所長黃立凡、承辦的羅姓警員，不過兩人大聲喊冤，表示此事是一大疏忽，「沒想到這麼嚴重」，嚴正否認有包庇等瀆職之嫌。

慶富案今年2月起訴後，陳偉志於3月26日雄院開保全程序庭時，表達要遷出原住居的前鎮區慶富總部大樓，至左營區忠貞街，於是跟著變更報到處為左營分局新莊所，不料5月5日最後一次簽到，直到22日院方接獲情資調閱簽到簿，才驚覺人疑以不見，緊急核發拘票，該大樓管理員甚至說沒見過陳偉志入住。

據了解，陳偉志居住地址為新莊所羅姓警員的「管區」，於是由羅負責，不過沒規定固定簽到時間，陳偉志向前鎮分局復興路所簽到，曾晚間11點多簽完，過凌晨12時又再來簽隔天的欄位。

羅姓警員今天到案透露，簽到簿就放在值班台，疏忽要盯簽到的情況，也不清楚陳偉志多大咖，「不知會這麼嚴重」。已遭調職的所長黃立凡則直呼「沒注意到」。

檢方今天下午分別訊問羅、黃姓所長結束後便請回兩人，擬再釐清相關通聯、金流等是否有異狀。