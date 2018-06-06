影／新手引導員遇上搜救犬巧克力 展現絕佳默契

2018-06-06 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市消防局搜救犬訓犬中心隊員鄭莛芸去年12月新手上路，歷經半年她與搜救犬「巧克力」展現絕佳默契，今年3月、5月底，接連通過國際搜救犬組織（IRO）瓦礫堆搜索E級（初級）、A級（中級）與B級（高級）認證，提升高市災害搜救能力。

鄭莛芸是游泳專長也是急流教官，深諳水性，她一路從消防隊員、安檢隊員，到去年12月轉戰成為搜救犬的引導員，她說，訓練過程中，遇到很多挫折，不斷克服，最大挑戰調適好自己的心情，「把自己狀態調整到最好，再來訓練狗，狗狗會感受到你的心情」。

鄭莛芸訓練搜救犬「巧克力」半年，為培養默契，天天膩在一起，她發現，巧克力會怕高、怕水，她帶著巧克力跟她一起到花蓮秀姑巒溪參加為期5天急流教官複訓；經過吊橋時，她帶著巧克力走一趟，「巧克力蹲著走完」，帶領搜救犬克服陌生環境。

「生活中都是訓練場所」高市消防局特搜中隊搜救犬隊小隊長陳志三說，有時到山區國小宣導，經過河邊、遇到大石頭，也會因地制宜訓練，躲到大石頭周遭，讓狗狗訓練搜救。

「巧克力變得更有自信、很勇敢」鄭莛芸說，巧克力跟她一起參與急流複訓時，在遇到較平靜水流時，她跟著巧克力一起游泳，巧克力游約2、30公尺後，游累了，之後就趴在她身上，她用仰式陪著巧克力游完，巧克力以前個性較小心謹慎，急流複訓後，變得天不怕地不怕，過程中也讓巧克力知道「我跟妳同在」。

鄭莛芸跟巧克力在今年3月先通過IRO瓦礫堆搜索E級（初級）、A級（中級）；今年5月28到6月1日，遠赴桃園，參加桃園市消防局主辦國際搜救犬評量測驗，共26組搜救犬與引導員參賽，鄭莛芸跟巧克力通過B級（高級）認證。

鄭莛芸說，當天天氣實在太熱，比賽場地在水泥地停車場舉行，經太陽曝曬，水泥地溫度高達攝氏35度以上，對靠腳掌散熱的搜救犬來說，幾乎就是走在滾燙石板展開服從考試，巧克力克服高溫，通過考試。

高市消防局特搜中隊搜救犬隊指出，馴犬中心現有15犬隻，通過A級（含）以上測驗能執行國際搜救任務犬隻6隻，感謝消防局、大隊長全力支持，繼續提升高市災害搜救能力，展現未來接軌國際搜救能量。

高市消防局特搜中隊搜救犬隊粉絲團