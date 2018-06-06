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影／阿嬤電動車沒電求援 警拼湊碎紙幫她找到回家路　

2018-06-06 20:02聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南85歲顏姓阿嬤昨騎電動車外出，從下營區住處到新化區掃墓，回程時迷路，反方向騎到永康區樹蛙公園電動車沒了電不知所措，民眾見狀向路過巡邏車求援，員警經人臉辨識系統掃瞄，查出她竟住在30公里外下營區，經詢問家人聯絡方式，阿嬤才從口袋拿出幾張碎紙，員警耐心從破裂的紙張中找尋線索，總算聯繫到外孫，把阿嬤平安載返家。　　

昨天下午5時18分，永康分局鹽行派出所巡佐蔡介銘、警員黃繼彥巡邏至永康區仁愛街的樹蛙公園時，見1名男子在路旁朝警車揮手，蔡、黃2人下車詢問，民眾才指著旁邊坐著電動車上的阿嬤，電動車沒電無法行駛，一直待在那不知所措，希望員警能夠幫助她。

然而，阿嬤沒帶身分證件，也無法背出家人的聯絡電話，僅含糊地說出姓名「顏XX」，員警搭配M-POLICE小電腦，使用人臉辨識系統掃描，查出她竟住在下營區，一時無法聯繫到家屬，只好先將阿嬤載返派出所休息，並將電動車推到附近的工廠，請警衛代為保管。

阿嬤說，騎著電動車到新化區去掃墓，回程時騎到一半就沒電了。然而，阿嬤怎麼騎到與住家反方向的永康區？她直說，沒有印象。

黃詢問阿嬤有無聯繫家人的方式，她才從口袋拿出幾張碎紙，發現這張紙可能已使用多時而分裂成數張，上面寫著一些電話號碼及稱呼。黃立即試著拼湊，打了3、4個人後終於聯繫到外孫，由外孫及孫媳婦一同到派出所，將阿嬤帶回家。阿嬤等人不斷員警致謝，才能順利回家。

永康分局員警使用人臉辨識系統掃描，才查出阿嬤竟住在30公里外的下營區。記者邵心杰...
永康分局員警使用人臉辨識系統掃描，才查出阿嬤竟住在30公里外的下營區。記者邵心杰／翻攝
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員警試著拼湊碎紙片，終於聯繫到外孫，由外孫及孫媳婦一同到派出所，將阿嬤帶回家。記...
員警試著拼湊碎紙片，終於聯繫到外孫，由外孫及孫媳婦一同到派出所，將阿嬤帶回家。記者邵心杰／翻攝
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樹蛙媳婦身分證

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