影／阿嬤電動車沒電求援 警拼湊碎紙幫她找到回家路

2018-06-06 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南85歲顏姓阿嬤昨騎電動車外出，從下營區住處到新化區掃墓，回程時迷路，反方向騎到永康區樹蛙公園電動車沒了電不知所措，民眾見狀向路過巡邏車求援，員警經人臉辨識系統掃瞄，查出她竟住在30公里外下營區，經詢問家人聯絡方式，阿嬤才從口袋拿出幾張碎紙，員警耐心從破裂的紙張中找尋線索，總算聯繫到外孫，把阿嬤平安載返家。

昨天下午5時18分，永康分局鹽行派出所巡佐蔡介銘、警員黃繼彥巡邏至永康區仁愛街的樹蛙公園時，見1名男子在路旁朝警車揮手，蔡、黃2人下車詢問，民眾才指著旁邊坐著電動車上的阿嬤，電動車沒電無法行駛，一直待在那不知所措，希望員警能夠幫助她。

然而，阿嬤沒帶身分證件，也無法背出家人的聯絡電話，僅含糊地說出姓名「顏XX」，員警搭配M-POLICE小電腦，使用人臉辨識系統掃描，查出她竟住在下營區，一時無法聯繫到家屬，只好先將阿嬤載返派出所休息，並將電動車推到附近的工廠，請警衛代為保管。

阿嬤說，騎著電動車到新化區去掃墓，回程時騎到一半就沒電了。然而，阿嬤怎麼騎到與住家反方向的永康區？她直說，沒有印象。