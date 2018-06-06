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警察半夜敲門 她才驚覺93歲老父不在家

2018-06-06 15:24聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

6日凌晨，93歲的顧姓老翁身影單薄站在桃園市平鎮區中山路的道路旁顫抖，龍岡派出所巡邏員警經過發現，上前關心問話但是老翁眼神呆滯、茫然，說不清楚年籍資料，員警於是先帶他回派出所查證身分，值班同事覺得他有些面熟，才然想起老翁是勤區的居民，於是通知家人 順利幫長輩平安返家。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，今天凌晨約2點，警員許家慶、林亞漩執行超商巡簽勤務時，看見一名穿白上衣、紅短褲滿頭白髮的老翁站在平鎮區中山路的路邊，在深夜中只要看到這畫面員警一定會特別注意。

警方下車查看，只見老翁口中喃喃自語，言語不甚清楚，員警將詢問得到的資訊拼拼湊湊仍無法得知老翁姓名及住所，於是將老翁載回派出所休息，並提供熱食及茶水，並使用人臉辨識系統但查無結果。此時，警員許家慶見老翁好生面熟，遂想起老翁是自己勤區內的居民，立即趕往至在500公尺外的老翁家中敲門。

老翁的女兒熟睡中被警方叫門聲吵醒，直見警員看到警員上門嚇一大跳，知道來由後才驚覺父親不在家中，趕緊和警員到派出所，一見到坐在椅子上的父親後除了上前握住老人家的手，也感謝員警熱心幫忙父親才不至於流落街頭。她透露父親失智的情況日益嚴重且身體狀況不佳，不知道為什麼凌晨會溜出門，還好有警方的幫忙，不然萬一發生危險為人子女會一輩子不安。

老人家說不出住哪裡，警員於是先帶他回派出所。記者鄭國樑／翻攝
老人家說不出住哪裡，警員於是先帶他回派出所。記者鄭國樑／翻攝
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警方凌晨兩點在街上發現走失的93歲長者。記者鄭國樑／翻攝
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超商失智

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