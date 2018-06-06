警察半夜敲門 她才驚覺93歲老父不在家

2018-06-06 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



6日凌晨，93歲的顧姓老翁身影單薄站在桃園市平鎮區中山路的道路旁顫抖，龍岡派出所巡邏員警經過發現，上前關心問話但是老翁眼神呆滯、茫然，說不清楚年籍資料，員警於是先帶他回派出所查證身分，值班同事覺得他有些面熟，才然想起老翁是勤區的居民，於是通知家人 順利幫長輩平安返家。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，今天凌晨約2點，警員許家慶、林亞漩執行超商巡簽勤務時，看見一名穿白上衣、紅短褲滿頭白髮的老翁站在平鎮區中山路的路邊，在深夜中只要看到這畫面員警一定會特別注意。

警方下車查看，只見老翁口中喃喃自語，言語不甚清楚，員警將詢問得到的資訊拼拼湊湊仍無法得知老翁姓名及住所，於是將老翁載回派出所休息，並提供熱食及茶水，並使用人臉辨識系統但查無結果。此時，警員許家慶見老翁好生面熟，遂想起老翁是自己勤區內的居民，立即趕往至在500公尺外的老翁家中敲門。