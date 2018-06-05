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誇張！菜鳥警違法上銬還私縱 還在派出所勒索20萬

2018-06-05 17:04聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市一名菜鳥警員，去年6月違法上銬逮捕酒醉男子，事後逕自將人放走，又利用警察有移送刑事案件權利，向男子勒索20萬元，結果犯行因被檢舉曝光，執法者變違法者，今被新北地檢署起訴。

起訴指出，林姓員警2015年警專畢業後，被分派到新北市警局新莊分局服務，去年6月22日凌晨值班時，遇到酒醉的周姓男子頻繁報案檢舉違停，因多次來回奔波，心生不悅，最後在沒有任何法源依據且未依法宣告當事人3項權利的況下，將人壓制上銬。

事發當天，林員雖以妨害公務、妨害名譽和違反社會秩序維護法等罪逮捕周男，但沒有依法送辦，反而是用警車載周回家，等其酒醒後，晚上才又將人叫到派出所，在派出所內大剌剌地勒索。

檢方調查，林員利用警察有移送刑事案件的權利，朝周男桌前丟了一疊報案紀錄，直接明講「20萬元，否則我現在辦你」，還說「你不想給錢，那你想怎麼處理」等語，雙方討價還價後，金額最後降至2萬元，錢也在去年8月間匯進林員戶頭。

偵訊時，林員坦承犯行，並主動交出犯罪所得。檢察官認定其行為觸犯刑法「剝奪行動自由罪」和貪汙治罪條例「藉勢藉端勒索財物罪」，今依法起訴，同時也建請法院考量其無前科紀錄、犯後態度良好，若在審判中自白犯行，予以宣告緩刑。

新北市一名菜鳥警員，去年6月違法上銬逮捕酒醉男子，事後逕自將人放走，又利用警察有...
新北市一名菜鳥警員，去年6月違法上銬逮捕酒醉男子，事後逕自將人放走，又利用警察有移送刑事案件權利，向男子勒索20萬元，結果犯行因人檢舉曝光，執法者變違法者，今被新北地檢署起訴。示意圖／Ingimage
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警察妨害公務

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