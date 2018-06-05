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台南暗夜大火 警消疏困16人、9人送醫

2018-06-05 03:54聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市東區勝利路連棟住商大樓今天凌晨1時06分傳出「碰！」巨響，火勢疑從外面騎樓往屋內延燒，火勢一發不拾，波及5棟大樓，現場陸續傳出民眾受困，爬上頂樓陽台揮手呼救，也有民眾往背面鐵窗逃生向外呼救，消防局出動大批人車前往灌救，破壞鐵捲門後進入火場搜救，火勢30多分鐘撲滅，警消陸續協助16位民眾脫困，其中9位呼吸不適分別送醫治療，幸無大礙。 消防局表示，起火原因仍待鑑定。

據調查，這5棟住商大樓1、2樓多為商業用，3樓至6樓為學生出租套房，也有1間店鋪遭波及。案發當時，4棟共住了16人（大人14名、小孩2名）。警消人員陸續入內逐層搜索救出脫困後，其中9人（大人8名、小孩1名）呼吸不適等輕微症狀，分別被送往成大、新樓、市醫及奇美醫院治療，幸無大礙。

「碰！ 」林姓男子驚魂未定說， 聽到附近騎樓傳出巨響，發現有火花，聞到燒焦味，一家四口趕緊向外呼救，所幸陸續被警消人員帶了出來，「還好家人都沒事」。 另出租套房大學生看到同學順利逃了出去，彼此擁抱，慶幸順利逃生，趕緊用手機和親友聯繫。

同時，另有92歲的周姓阿嬤與65歲兒子同住， 還請了1位台籍女看護，火警發生後，警消人員進入火場搜救，警消背著阿嬤脫困，兒子也跟著逃了出來，不時關心母親身體狀況，至於女看護則已分批被救出。

消防局勤務中心指出，東區勝利路民宅火警，東門分隊到場發現，現場已全面燃燒請求支援，且通報有人受困，因此加派第二梯次計21車、61人，並請台電到場斷電，火勢約30多分鐘被撲滅。

第七大隊副大隊長楊國霖說，火勢疑從外面騎樓往大樓內延燒，很快獲控制，所幸未再往屋內延燒，協助16位民眾脫困，其中9位輕微嗆傷分別送醫治療，並無大礙。至於起火原因， 仍待火場鑑定才能確認。

雄雄火勢一發不拾，波及5棟大樓，現場陸續傳出民眾受困。記者邵心杰／攝影
雄雄火勢一發不拾，波及5棟大樓，現場陸續傳出民眾受困。記者邵心杰／攝影
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警消人員陸續救出受困民眾，輕微嗆傷，送醫治療。記者邵心杰／攝影
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警消人員背著92歲阿嬤逃出火場，立即送醫治療。 記者邵心杰／攝影
警消人員背著92歲阿嬤逃出火場，立即送醫治療。 記者邵心杰／攝影
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警消破窗且架梯進入屋內搜救受困民眾。記者邵心杰／攝影
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台南市東區勝利路深夜傳出火警，警消派出大批人車前往灌救。記者邵心杰／攝影
台南市東區勝利路深夜傳出火警，警消派出大批人車前往灌救。記者邵心杰／攝影
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【中央社台南5日電】

台南市東區一處騎樓式店面建築今天凌晨傳出火警，火勢延燒4間房屋，消防人員抵達後陸續救出16人，有9人疑似遭濃煙嗆傷送醫，沒有生命危險。

台南市政府消防局在凌晨1時許接獲報案，指稱在東區勝利路一處店面傳出火警，隨即調派人員及車輛前往灌救。消防人員發現火勢疑似從騎樓向上延燒。店面的樓上還有出租套房，除出水灌救之外，也進入屋內搜救。

消防人員在被火勢波及的4棟建築內先後救出16人，其中有5人是學生，還有一名92歲婦人。16人中共有6人因身體不適，分別被送往3家醫院治療，初步觀察沒有生命危險。

在火警發生後帶著家人往頂樓處逃生的住戶林姓男子說，睡夢中聽到疑似爆炸聲醒來，從樓上打開窗戶查看時，發現樓下騎樓處傳出火勢，趕緊叫醒家人逃生。

警消人員初步研判起火點可能是停放在騎樓的機車，起火原因還要進一步釐清。

看護大學生

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