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海陸士兵何勝文枉死 母親臉書透露要隨他去

2018-06-04 21:37聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

23歲海軍陸戰隊防空警衛群上兵何勝文，2號在屏東潮州加油站加油時，疑似因兩派人馬鬥毆認錯人，而慘遭槍擊枉死，他的媽媽今天在臉書上po出「兒子今天跟你約定我會到」，疑似想不開，由於擔心發生意外，包括警方與自殺防治單位都急著找人，但家人表示應該沒事，「不要再吵我們」

何勝文枉死，警方目前還在追緝主嫌，何母羅姓女子從槍擊案發生後，就在自己的臉書上po出相關新聞，今天又po出「跟你約定我會到」，引發許多網友的關切，擔心何母想不開尋短，隨兒子而去，紛紛在臉書上加油打氣，要何母為了孩子保重，甚至還有自稱來自新加坡的網友留言「我兒子也在服役，非常了解您的感受，淚」

台南市衛生局自殺防治中心表示，接獲消息後已派員前往何母家中了解，目前初步判定，應該尚無自殺風險。

據了解，何母與何父離異多年，目前自組家庭住在台南東山區，消息曝光後，警方與衛生局人員今天都在找何母，引發鄰居議論紛紛，讓何母與家人困擾，要求上門關切的自殺防治人員「不要再來吵我們了」；而何母後來也在自己的臉書上表示，「我沒事，我人在高雄」

自殺防治中心人員表示，一般發生類似的不幸意外，家人第一時間都會忙著處理後事，還來不及傷心，自殺風險最高的時機反而是在事件過後，難以接受家人離去的事實，而心生自殺念頭，會持續關懷何母。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

海陸士兵何勝文枉死，何母在臉書上表示「兒子今天跟你約定我會到」。圖／取自臉書
海陸士兵何勝文枉死，何母在臉書上表示「兒子今天跟你約定我會到」。圖／取自臉書
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海陸士兵何勝文枉死，何母在臉書上留言似有輕生之意，引發網友關心。圖／取自臉書
海陸士兵何勝文枉死，何母在臉書上留言似有輕生之意，引發網友關心。圖／取自臉書
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