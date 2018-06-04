參加協勤萬安演習 義警出車禍重傷

2018-06-04 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市蘆竹分局義警莊仁益今天中午為參與協勤萬安演習，他騎機車從南竹所前往蘆竹分局途中，行經南竹路直行，在南竹路、光明路二段路口，剛好對向一輛幼兒園娃娃車左轉，莊仁益煞車不及，他連人帶車撞擊娃娃車右前方重傷，兩車發生車禍，現場民眾合力抬起機車協助脫困。