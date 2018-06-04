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參加協勤萬安演習 義警出車禍重傷

2018-06-04 17:07聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市蘆竹分局義警莊仁益今天中午為參與協勤萬安演習，他騎機車從南竹所前往蘆竹分局途中，行經南竹路直行，在南竹路、光明路二段路口，剛好對向一輛幼兒園娃娃車左轉，莊仁益煞車不及，他連人帶車撞擊娃娃車右前方重傷，兩車發生車禍，現場民眾合力抬起機車協助脫困。

蘆竹分局、桃園市消防局據報趕到救護立即送醫急救，莊仁益臉部撕裂傷、肋骨三根斷裂，頭部重傷有腦震盪疑慮，暫無生命危險，但是仍有腦震盪之慮，目前仍留院觀察，家屬十分擔心，蘆竹分局副分局長李維振代表警方率員前往慰問，警方協助家屬後續相關醫療處理。

蘆竹分局義警莊仁益參加萬安演習協勤，騎機車途中與一輛幼兒園娃娃車撞擊發生車禍，莊...
蘆竹分局義警莊仁益參加萬安演習協勤，騎機車途中與一輛幼兒園娃娃車撞擊發生車禍，莊仁益肋骨斷裂、頭部受傷疑有腦震盪之慮住院觀察。圖／警方提供
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蘆竹分局義警莊仁益參加萬安演習協勤，出車禍重傷，蘆竹分局副分局長李維振（左）到醫...
蘆竹分局義警莊仁益參加萬安演習協勤，出車禍重傷，蘆竹分局副分局長李維振（左）到醫院慰問。圖／警方提供
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蘆竹分局義警莊仁益參加萬安演習協勤，騎機車途中與一輛幼兒園娃娃車撞擊發生車禍，莊...
蘆竹分局義警莊仁益參加萬安演習協勤，騎機車途中與一輛幼兒園娃娃車撞擊發生車禍，莊仁益肋骨斷裂、頭部受傷疑有腦震盪之慮住院觀察。圖／警方提供
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蘆竹分局義警莊仁益參加萬安演習協勤，騎機車途中與一輛幼兒園娃娃車撞擊發生車禍，莊...
蘆竹分局義警莊仁益參加萬安演習協勤，騎機車途中與一輛幼兒園娃娃車撞擊發生車禍，莊仁益肋骨斷裂、頭部受傷疑有腦震盪之慮住院觀察。圖／警方提供
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萬安演習幼兒園車禍

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