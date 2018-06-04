親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

快躲室內！7縣市下午13：30萬安演習 外出最高罰15萬元

「黑暗道路」車禍 黃健庭行程秘書撞路樹亡

2018-06-04 12:33中央社 台東縣4日電

台東縣海端鄉和關山鎮間的台20線「黑暗道路」昨晚發生死亡車禍，縣長黃健庭的義務行程秘書返家撞上路樹，送醫不治。事故原因由檢方進一步釐清。

台東縣海端鄉縣議員張全馨嵐今天上午表示，住在海端鄉新武部落的青年潘嘉禎昨天晚上8時多從關山返回海端時撞上路樹，送到關山慈醫院時已死亡。

潘嘉禎是黃健庭在海端地區的義務行程秘書，縣政府秘書室表示，昨天晚上縣長並沒有縱谷地區的行程，可能是潘嘉禎的私人行程，縣政府對這起意外感到難過，會幫忙家屬處理善後事宜。

台東縣警察局關山分局交通組長張淵瑜表示，交通組人員到現場時，消防局人員已將患者送到醫院，現場有煞車痕，從現場初步研判，潘嘉禎從北上車道往海端鄉，不知何故車子偏到對向南車道撞上路樹，車禍原因要等檢察官相驗。

張全馨嵐表示，這段路又添冤魂讓她很難過，連接關山和海端的這段路，從關山橋下到海端鄉入口，將近800公尺，沒有路燈，入夜後一片漆黑，被海端鄉民形容為「黑暗道路」，近年來發生多起車禍事故。

張全馨嵐表示，去年3月間曾在台東縣議會定期大會質詢，爭取設置道路，但是一年過了，這段路還是「黑暗道路」，昨晚發生鄉民撞路樹死亡的憾事，呼籲相關單位儘早設置路燈。

有關這路段設置路燈問題，公路總局關山工務段表示，路燈設置是鄉公所必須提出經費設置。海端鄉公所表示，台9線轉台20線往海端鄉的道路路燈設置權責應屬關山鎮公所，已經和關山鎮公所協調。台東縣政府表示，會跟關山公務段及公所一起協調，早日解決沒有路燈的問題。

台東車禍黃健庭

相關新聞

國三大甲段油罐車起火封閉 造成雙向大塞車

2018-06-04 12:56

影／男子違規停車被開單 亮鈔票嗆警「我錢很多」

2018-06-04 13:05

新北毒品防治辦公室真厲害！一年抓了1萬毒販

2018-06-04 12:13

國道三號油罐車起火燃燒 南北雙向車道封閉管制

2018-06-04 11:43

掉落物害人不淺 國道4車連環追撞6輕傷

2018-06-04 11:11

伸港化工廠大火 居民驚恐一夜今拉布條抗議

2018-06-04 10:26

山老鼠跳駁坎逃逸 骨折、頭破、斷3顆牙仍難逃法網

2018-06-04 09:41

山老鼠倒車衝撞 警轟4槍破胎逮人

2018-06-04 09:34

影／女闖紅燈肇事 撞翻計程車害2人送醫

2018-06-04 09:18

議員母的印尼看護突在家產子 淡定自剪臍帶驚呆雇主

2018-06-04 01:20

蘆竹民宅晚間突然失火 3人逃生嗆傷

2018-06-03 21:51

酒駕低頭拿手機 女子又撞3車

2018-06-03 18:37

瘖啞婦比手畫腳賒30元乾麵 自己忍餓讓病夫果腹

2018-06-03 17:10

影／善化糖廠火警 大片濃煙竄出

2018-06-03 16:14

光線昏暗下小雨 男子過馬路遭撞死

2018-06-03 15:46

笑翻！清朝官員淡水騎機車 警察：這樣不行喔！

2018-06-03 14:53

影／拍電影夜訪分局揣摩刑警角色 古斌：警察很累

2018-06-03 14:35

影／頭份路口不相讓 一車失控衝進便利店

2018-06-03 14:24

龍洞攀岩場浮潛傳溺水 男子救起無意識

2018-06-03 14:13

測速器警示牌離太遠 違規人丈量有差距成功撤單

2018-06-03 14:08

空拍機墜樓無人領 警靠記憶卡內喜宴照找到失主

2018-06-03 12:59

鬧事酒客襲女警 男警噴辣椒水制伏

2018-06-03 12:53

不滿未優先看診傷醫護 兩男醉鬧醫院急診室被逮

2018-06-03 12:27

影／漂亮手錶夾不到 鎚破娃娃機台下手偷

2018-06-03 12:23

影／男到超商要買點數險被騙 警勸他救濟孤兒院較實在

2018-06-03 11:51

影／萌犬報到 警大首創警犬研究社

2018-06-03 11:43

盜刷大陸信用卡 警突襲直搗機房巢穴逮3嫌

2018-06-03 11:36

詐騙集團傳假援交簡訊 讓好多老婆誤會老公

2018-06-03 11:34

贈送遊戲點數是假的 基隆舞王被詐1200元

2018-06-03 11:30

影／失智老翁迷途 警帶他回家發現已租人

2018-06-03 11:18

保大警攔檢受傷 嫌犯投案：沒駕照怕被開單

2018-06-03 10:14

彰化民宅火警一死 獨居男小腿燒到見骨

2018-06-03 10:04

直擊驚悚命案現場 謝沅瑾揭亡者申冤真相

2018-05-29 09:07
看更多

熱門文章

笑翻！清朝官員淡水騎機車 警察：這樣不行喔！

2018-06-03 14:53

政府捐錢當「凱子」？ 他酸館長：為錢不知跪幾百回

2018-06-03 20:08

議員母的印尼看護突在家產子 淡定自剪臍帶驚呆雇主

2018-06-04 01:20

國道三號油罐車起火燃燒 南北雙向車道封閉管制

2018-06-04 11:43

影／頭份路口不相讓 一車失控衝進便利店

2018-06-03 14:24

八卦山麓神秘的電動大客車墳場 曾遭檢舉但不受重視

2018-06-03 19:11

影／基隆市死亡車禍 監視器拍下男子被撞驚悚一刻

2018-06-03 16:31

射殺陸戰上兵嫌犯 傳上月才犯槍毒案

2018-06-03 19:08

瘖啞婦比手畫腳賒30元乾麵 自己忍餓讓病夫果腹

2018-06-03 17:10

屏東潮州群毆案更正1死3傷 黃男腦死未拔管

2018-06-03 18:41

海陸士兵遭誤殺枉死 家屬撒冥紙：殺人償命

2018-06-03 14:00

吳音寧遭爆花公款幫綠營綁樁？ 北檢將擴大調查

2018-06-04 10:10

訂婚後他原形畢露 她拒結婚登記…法官判免賠

2018-06-03 23:42

不想麻煩家人？ 護理師沒空倒尿 遭病患嗆「拍名牌投訴」

2018-06-04 11:13

陳偉志跑了？ 法院趕緊改裁陳慶男一億元交保

2018-06-04 12:04

龍洞攀岩場浮潛傳溺水 男子救起無意識

2018-06-03 14:13

陳詩欣老公巧遇「小王」 竟拍肩說「加油！」

2018-06-04 10:44

影／善化糖廠火警 大片濃煙竄出

2018-06-03 16:14

和小三開房間被抓包 工程師簽和解書賠百萬卻反悔

2018-06-03 14:16

海陸上兵遭誤殺案 5人聲押10人交保

2018-06-04 09:00

慶富副董陳偉志潛逃 父陳慶男須再付1億交保否則羈押

2018-06-04 11:06

內行的都推！ 鹹酥雞加20元「配料」多到滿出來

2018-06-01 15:09

臉書留言引殺機？男遭亂刀砍殺斷手腳筋

2018-06-03 21:49

幫派堂主告別式 警到場蒐證逮到通緝犯

2018-06-03 14:25

影／拍電影夜訪分局揣摩刑警角色 古斌：警察很累

2018-06-03 14:35

「不想再被關」遭圍捕自轟太陽穴

2018-06-03 23:40

凶殺案頻傳治安惡化？ 警署研商對策安定民心

2018-06-03 23:06

人瑞遭車撞1個月後死亡 家屬求償7百萬他不用賠一毛錢

2018-06-03 14:56

影／台中酒店槍擊嫌犯 疑交槍給槍殺陸戰隊士兵槍手

2018-06-04 09:38

蘆竹民宅晚間突然失火 3人逃生嗆傷

2018-06-03 21:51

毒品悲歌！ 七成毒品來自大陸幫派操控製造斷點

2018-06-03 14:51

影／陸戰隊士兵錯殺案 警曾攻堅逮槍嫌被逃走

2018-06-04 12:07

男女糾紛錯殺士兵 潘孟安籲理性處理感情

2018-06-03 16:59

光線昏暗下小雨 男子過馬路遭撞死

2018-06-03 15:46

海陸上兵遭錯殺 兩派械鬥禍及無辜

2018-06-03 23:31

小時候被欺負 巧遇仇人糾眾械鬥

2018-06-03 23:38

海陸上兵枉死 家屬批凶嫌「無法無天」

2018-06-03 23:36

掉落物害人不淺 國道4車連環追撞6輕傷

2018-06-04 11:11

山老鼠跳駁坎逃逸 骨折、頭破、斷3顆牙仍難逃法網

2018-06-04 09:41

酒駕低頭拿手機 女子又撞3車

2018-06-03 18:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top